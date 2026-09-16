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同樣是高雄的孩子 議員曝校園保全補助天差地別

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高市議員林智鴻（右）今早質詢校園保全補助經費，原縣區與原市區存在明顯落差。圖／翻攝自高雄市議會官網直播
高市議員林智鴻（右）今早質詢校園保全補助經費，原縣區與原市區存在明顯落差。圖／翻攝自高雄市議會官網直播

高雄縣市合併迄今16年，民代發原市區與原縣區學校保全經費存在明顯落差，形成「高高不平」現象，要求教育局全面檢討補助制度，讓孩子都能享有公平的校園保障，教育局指將報請專案檢討。

議員林智鴻今在議會教育部門質詢表示，高雄市區共有89所學校獲得100萬元以上保全補助，其中三民區13所、左營區12所、前鎮區12所、小港區12所、苓雅區9所；但原縣區則沒有一所學校獲得超過100萬元補助，補助額最多落在44萬至72萬元間。他進一步列表比較，原市區的立德國中學生123人、校地3萬916平方公尺，大仁國中250人、校地1萬9256平方公尺，鼓山九如國小416人、校地1萬786平方公尺，保全補助均100萬元以上；反觀原縣區，鳳山國中1221人、校地4萬30平方公尺，鳳山國小722人、校地4萬2398平方公尺，新甲國小更有1997人、校地2萬5800平方公尺，補助卻僅72萬元。

換算為人均補助，立德國中每名學生獲補助約6586元，大仁國中4277元、九如國小2580元；鳳山國中僅589元、鳳山國小997元，新甲國小更只有360元，「同樣是高雄的孩子，校園安全資源卻出現落差」。

林說，現行補助是依警衛、技工編制核算，依規定，編制2名警衛技工者，每年補助約53萬元；僅1名技工、沒有警衛技工編制者，補助80萬元；警衛技工均已離職者，每年則可獲107萬元補助。但原高雄市、原高雄縣過去編制制度不同，導致原高雄縣學校即使有實際保全需求，也無法取得相同補助。

教育局長吳立森回應，早期原市區與原縣區在警衛技工編制上確實不同，目前仍以編制內人數核算補助，因此產生補助差異。教育局將全面盤點各校警衛、技工人力，包括編制內、編制外及已離職人數，重新檢視各校人力與補助情形。後續也將針對組織編制差異造成的補助落差專案簽報市府，進一步估算所需經費，研議修正補助制度，並納入下一年度預算。

林智鴻強調，校園保全補助的問題核心「不在經費，而是制度沒有改」，才造成城鄉差距，要求應修改補助制度，再依新的制度編列經費，確保原高雄縣學校學生也能獲得公平的校園安全保障。

高雄 補助 校園

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