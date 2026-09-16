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某私校男學生傳至女廁偷拍網路炸鍋 高市議員要求加強反偷拍偵測

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
議員黃文益今天質詢要求，教育局加強反偷拍偵測。圖／翻攝自高雄市議會官網直
議員黃文益今天質詢要求，教育局加強反偷拍偵測。圖／翻攝自高雄市議會官網直

高雄某私立學校傳出男生到女廁偷拍，連老師事後處理方式都引起非議，議員在議會質詢時關切，要求加強反偷拍稽查偵測頻率，校方也應儘早釐清外界疑慮；教育局長吳立森指已接獲學校通報並調查中，教育局會協同專業廠商落實反偷拍偵測。

議員黃文益今天在教育部門質詢表示，「脆」昨晚熱烈討論某私立高中男生到女生廁所偷拍事件，讓家長不安。學校應該即早對外說明如何處置，避免錯誤訊息傳開，未來對類似事件，也應有防範機制，「如加高反偷拍偵測頻率」。

教育局長吳立森說，局端校方已完成通報，目前持續釐清網路相關訊息與必要處理，同時也會保護個資，包括當事人或行為人，確保不違反個資法、兒少法。校方並研擬回應內容，今天應該可對外說明。

吳強調，反偷拍則是教育局重點政策，會結合專業廠商每個月針對高市所有學校稽查抽測，今年到6月已完成80校稽查，後續國教署還會推出監測器需求專案補助，學校有機會採購更高階反偷拍設備。

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