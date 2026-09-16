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金門「唯一電影院」要熄燈 董森堡憂台開BOT留下更大爛攤子

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
隸屬台開集團的風獅爺商店街昨日在官方臉書貼出公告，因整體營運規劃調整，「金獅影城」將營業至今年10月31日止，消息一出引起地方熱議，不少人吶喊「以後金門又沒電影院」。聯合報系資料照
隸屬台開集團的風獅爺商店街昨日在官方臉書貼出公告，因整體營運規劃調整，「金獅影城」將營業至今年10月31日止，消息一出引起地方熱議，不少人吶喊「以後金門又沒電影院」。聯合報系資料照

隸屬台開集團的風獅爺商店街昨日在官方臉書貼出公告，因整體營運規劃調整，連同旗下專櫃「金獅影城」將營業至今年10月31日止，「風獅爺免稅店」則僅營業至10月15日止，消息一出引起地方熱議，也再次引發外界關注台開集團BOT案後續如何收場，對此，金門縣議員董森堡今天在臉書ＰＯ文表示，影城歇業固然可惜，但真正該關注的，不只是「金門沒電影院」，而是台開工商休閒園區長年累積的契約、勞工及公共資產問題。

董森堡指出，目前約有30名員工面臨資遣，縣府不能只當旁觀者，應確認資遣費、非自願離職證明及後續就業服務是否依法妥善處理，必要時由勞政、社福及就業單位主動銜接協助。

他也說，金獅影城與縣府並無直接營運契約，縣府無權要求業者繼續營業，但「沒有直接契約關係，不代表政府什麼都不能做」。若金門未來面臨沒有商業電影院的局面，文化局、觀光處可研議合法公播、特映或藝文放映等方式；待釐清商店街土地、建物及資產權利後，也可評估是否引進其他影城業者。

董森堡更將焦點拉回BOT案本身，他表示，台開執行工商園區開發計畫至今已逾17年，第二期開發更因履約爭議延宕逾7年，縣府今年已提案終止後續開發。如今商店街及影城停業，縣府更應公開說明契約解約、違約金、資產返還，以及部分土地地上權與建物遭銀行聲請強制執行等問題究竟如何處理。

台開集團則表示，金獅影城及免稅店受兩岸關係與國內外大環境影響而累積鉅額虧損，決定暫時停止營業；BOT案仍有36年期限，目前契約仍存續，並非終止，現有設備及裝潢也將妥善保存，未來若環境改善或有投資人進駐，可望恢復營運。

董森堡認為，台開案凸顯金門產業發展不能只追求投資金額與開發規模，土地、水資源、交通、能源及人口市場都有其承載限制，未來面對高齡化、少子化及兩岸情勢變化，更應從市場條件與長期效益務實評估。

「監督從來不是唱衰金門，而是疼惜家園。」董森堡表示，既然台開案已走到今天，縣府應公開、透明、依法處理，將契約履行、公共資產及後續園區定位一次說清楚，避免留下另一處閒置的「蚊子建築」。

隸屬台開集團的風獅爺商店街昨日在官方臉書貼出公告，因整體營運規劃調整，「金獅影城」將營業至今年10月31日止，「風獅爺免稅店」則僅營業至10月15日止，消息一出引起地方熱議。聯合報系資料照
隸屬台開集團的風獅爺商店街昨日在官方臉書貼出公告，因整體營運規劃調整，「金獅影城」將營業至今年10月31日止，「風獅爺免稅店」則僅營業至10月15日止，消息一出引起地方熱議。聯合報系資料照

台開風獅爺商店街昨日宣布將營業至10月，對此，金門縣議員董森堡今天在臉書ＰＯ文表示，影城歇業固然可惜，但真正該關注的，不只是「金門沒電影院」，而是台開工商休閒園區長年累積的契約、勞工及公共資產問題。記者蔡家蓁／翻攝
台開風獅爺商店街昨日宣布將營業至10月，對此，金門縣議員董森堡今天在臉書ＰＯ文表示，影城歇業固然可惜，但真正該關注的，不只是「金門沒電影院」，而是台開工商休閒園區長年累積的契約、勞工及公共資產問題。記者蔡家蓁／翻攝

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