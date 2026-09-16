屏科大校園交通拚判轉型 18處YouBike站啟用 不到20天騎乘逾7千人次

國立屏東科技大學校園面積廣闊300公頃，去年校園接連發生兩起死亡車禍，引發關注。學校展開道路交通改善短中長期計畫。115學年度起建置18處YouBike站點，今年8月26日試營運至9月13日累積7391人次使用，以餐廳，宿舍周邊站點最熱門。

但才開學幾天，屏科大校內接連2天發生6起車禍釀7傷；屏科大今舉行YouBike單車站點正式啟用，縣長周春米、屏科大校長張金龍、微笑單車總經理何友仁與師生們出席。

張金龍說，屏科大近300公頃校園，由於教學區、行政區、學生宿舍與實習場域分布廣泛，「校園交通治理」是長期關注且持續優化重要課題。師生每天校內短程移動需求，單車納入學校交通規畫。8月26日試運行校內17座、校門口1座YouBike站點，共有1039座車柱，產官學合作，拓展校園與周邊區域綠色交通連結。

縣長周春米說，屏科大師生約1萬多名，屏科大建置18處站點，不到20天7391人次使用，預估一個個月內會破1萬人次。全屏東縣的YouBike站點預估年底增加215站點，考量屏東天氣熱，將來會以電輔車為主占三分之二，單車占三分之一，與時俱進，針對極端氣候交通條件變化，跟學校一起努力。

屏科大一名大二學生說，有單車很方便通行，之後也會多加利用。校方表示，公共自行車系統啟用後，掌握各站點使用情形、車輛調度、道路動線、照明及交通標示等，蒐集師生使用意見，供屏東縣政府及微笑單車公司作為後續滾動精進車柱數量、站點配置及服務方式等重要參考依據。

屏東縣政府交通旅遊處表示，縣府從2015年起推動「公車進校園計畫」，開闢509「屏東轉運站－屏科大」及510「屏科大賃居線」2條市區公車路線，引進電動大巴士服務，方便學生往返屏東車站及內埔市區。

屏東縣議員李世淦說，YouBike進駐屏科大，讓學生增加移動的選擇，不用再靠徒步或騎機車，但在行人、單車、機車、汽車等交通路線要做好分流，讓校園內更安全。

屏東科技大學從115學年度起建置18處YouBike站點，今年8月26日試營運至9月13日累積7391人次使用，今天舉行正式啟用典禮。記者劉星君／攝影

屏東科技大學從115學年度起建置18處YouBike站點，今年8月26日試營運至9月13日累積7391人次使用，以餐廳，宿舍周邊站點最熱門。記者劉星君／攝影

屏東科技大學從115學年度起建置18處YouBike站點，今年8月26日試營運至9月13日累積7391人次使用，以餐廳，宿舍周邊站點最熱門。記者劉星君／攝影