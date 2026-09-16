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高捷世運站A6公辦都更評選結果出爐 民間投資逾72億元

中央社／ 高雄16日電
高捷世運站。聯合報系資料照
高捷世運站。聯合報系資料照

高雄市都發局今天公布捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更評選結果，由盈舜營造與高興昌鋼鐵組成合作聯盟獲選為最優申請人。全案民間投資規模逾新台幣72億元，可形塑半導體科技聚落。

都發局今天新聞稿說明，該案基地約3209坪，規劃興建4棟建築。其中市府分回1棟17層複合大樓，結合人才住宅、A級商辦、商業設施與公共托育，滿足企業進駐與人才安家需求。3棟為21層住宅與商業設施，導入完善生活機能。

都發局表示，市府分回棟將全面導入無障礙環境設計，並取得耐震標章、銀級以上綠建築標章、智慧建築標章等，落實永續低碳與智慧建築精神。

此外，該案在人行動線與環境景觀規劃上，將打造立體人行空橋系統，銜接毗鄰的A5街廓直達捷運R17站，落實以人為本的大眾運輸導向生活圈，同時以大面積公共開放綠化空間，與半屏山自然生態協調共融。

都發局表示，在高雄捷運R17世運站周邊A5及A6案均成功招商後，串聯「左營高鐵科技之心」產業動能，象徵高雄軌道建設與科技產業廊帶有效整合，並轉變為結合生態資源、人行空橋、公共托育與半導體產業的複合聚落。

都發局指出，市長陳其邁上任後，近6年高雄累計推動24件公辦都市更新案，預估引進民間投資金額突破2832億元。市府以推動公辦都更、促參及捷運聯合開發等方式，結合民間量能參與市政建設，也讓市府整體財政更為穩健。

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