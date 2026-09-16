全台監獄塞爆6.6萬人！金門也不例外 檢方啟動擴大社勞機構

全台監獄收容人數逼近6.6萬人，監獄人滿為患，金門監獄也不例外。法務部長鄭銘謙日前在檢察長會議要求，全國檢察機關針對6月以下短期自由刑案件，應積極運用易科罰金、社會勞動等「易刑處分」，降低入監人數。金門地檢署昨召開社會勞動執行小組會議及執行機關（構）座談會，研議擴充社勞量能；未來短刑案件可透過無償勞務回饋社會，兼顧刑罰執行、家庭維繫與社會復歸。

這項會議由金門地檢署檢察長趙燕利主持會議，邀集各社會勞動執行機構代表及地檢署相關人員與會，針對目前社會勞動執行狀況、執行機構量能、勞動安全及突發事件處理等議題交換意見，希望透過公私部門合作，提升社會勞動執行品質。

趙燕利表示，在目前監所收容壓力沉重的情況下，未來6月以下有期徒刑、拘役及罰金案件的執行，將以易科罰金、社會勞動等方式作為重要考量，社會勞動案件量預期增加。如何讓這些案件透過勞動方式完成刑罰，同時維持受處分人的家庭及正常生活，並達到回饋社會、修復關係的效果，將成為刑事執行的重要課題。

也因此，金門地檢署將「擴充社會勞動執行機構」列為現階段重點，會中已有社勞機構督導人員分享實際執行及管理經驗，有機構認為社會勞動人力對日常庶務推動確有幫助，甚至主動表達希望增加社勞人員，現場交流熱烈。

金門地檢署指出，面對未來社會勞動人力可能增加，除協調現有執行機關（構）擴大服務量能，也將持續開發更多公私立機關（構）加入，讓社會勞動制度不只是減輕監所收容壓力，也讓受處分人透過實際行動回饋社會，在不與家庭及工作完全切斷的情況下，重新建立與社會的連結。