高雄鼎盛里長選戰牽扯廢棄物舊案 辜保源提告捍衛清白

高雄基層選戰火藥味愈來愈濃！投入三民區鼎盛里長參選人辜保源遭工程同業在社群平台發文攻擊，翻出過往廢棄物糾紛，質疑對方選舉期間散播片面言論，意圖影響選情，今赴高雄地檢署提告加重誹謗及違反選罷法，他強調，選舉期間重提舊案，恐影響選民觀感，決定提告捍衛名譽。

辜保源表示，自己經營一家修繕建設公司從事房屋整修、裝潢，過去承租的倉庫與某保護工程公司緊鄰，公司裡有一名60多歲劉姓員工，看到隔壁倉庫堆放廢棄物，誤以為是自家公司，於是車上木板放置同一處，沒想到引爆糾紛。

辜保源說，劉員輕微智能障礙，過去求職四處碰壁，經朋友介紹後到公司工作，也協助食宿，已跟著他近10年，事發後，他曾向該同業解釋員工不是故意亂丟，希望對方體諒，卻被要求支付2萬元清運費，最後談不攏，對方在社群媒體發文指控亂丟廢棄物，與事實不符提告對方誹謗，官司仍在進行中。

如今他投入里長選舉，這樁陳年糾紛又被重新搬上檯面，該同業再度在社群平台貼出照片，點名他過去亂丟裝潢廢棄物，決定不再隱忍，今天前往高雄地檢署提告。

辜強調，當年廢棄物事件並非惡意棄置，對方一再拿舊事攻擊，目前正值選舉期間，已足以讓選民對他產生負面印象，決定透過司法捍衛清白。

律師指出，選舉期間意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影或其他方式散布謠言或傳播不實之事，足以損害公眾或他人，可能涉及公職人員選舉罷免法第104條，貼文內容是否屬不實訊息、或具有影響選舉主觀意圖，最後仍須由檢方調查認定。