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高雄匹克球夯卻傳球場租借牟利 市府啟動專案清查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市公立運動中心的匹克球球場疑似出現不正當手段搶場地狀況，議員要求運發局介入調查。圖／高市運發局提供
高雄市公立運動中心的匹克球球場疑似出現不正當手段搶場地狀況，議員要求運發局介入調查。圖／高市運發局提供

匹克球風行全球，場地供不應求，高雄市議員鄭孟洳接獲陳情，某公立運動中心所屬球場長期搶不到場地，卻有非官方平台精準出示特定日期、熱門時段及球場編號，公開揪團販售加價門票，質疑有特定人士在幕後操控牟利。高市運發局表示，立刻成立專案進行徹查。

高雄市設置十四座國民運動中心，羽球場可當匹克球場使用，使用者需先上網預約。鄭孟洳接獲陳情指出，有人守著電腦等待開放預約總是秒殺，卻有人可直接在網路開團報名，向市府委外單位反映也沒用，懷疑內情不單純。她追查發現，網路上出現非官方平台以「匹克球揪團」名義接受民眾報名，日期、時間及場地等資料都寫得非常清楚，每人收費九十元至一百五十元，總額高於尖峰或離峰收費標準。

「鼓勵運動不能藉此牟利。」鄭孟洳說，依規定運動中心不得轉租、轉讓或私下教學，北部曾發生網球學院業者委託工程師寫程式破解預約系統驗證機制，再利用多組帳號搶訂熱門場次，高雄應引以為鑑。主張運發局應要求各運動中心全面暫停預約並提供資料，盡快釐清有無不正當手段搶租或營業行為，若有應報警，並建立公平預約機制。

運發局長侯尊堯說，將設專案向業者調閱後台資料進行清查，並要求所有運動中心讓預約機制達到公平目標。

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