從海洋到身體 馬光中醫屏東東港宣導海洋保育及中醫預防

中秋節烤肉海鮮是不可少的要角，而海鮮是漁民與漁業從業人員辛苦的成果。馬光醫療網今天在東港區漁會舉辦「從海洋到身體：海洋教育、健康促進與漁民護海行動計畫」，透過海洋保育署「海洋保育ESG媒合平台」，將海洋保育及中醫預防醫學帶進東港漁業社群。

這次活動由馬光醫療網、高雄市馬光健康關懷協會、東港區漁會及東港高中辦理，運用醫療專業結合ESG公益活動，安排中醫師進行健康講座及一對一諮詢，從日常伸展、飲食運動、睡眠及生活作息等面向，提供全面性的健康管理建議。

活動也安排海洋環境教育，介紹塑膠廢棄物進入海洋後形成汙染，分享源頭減量、塑膠製品使用及廢棄物妥善處理等觀念，並透過實務經驗交流，讓參與者了解在不影響航行及漁撈作業安全，如何落實船舶作業垃圾管理與海洋環境維護。

三場主題分享包括東港高中老師楊淑芳「從海洋到生活—海洋塑膠與微塑膠教育」，認識海洋塑膠與微塑膠議題；京拓環保科技經理楊子毅「環保艦隊實務」，介紹船舶作業垃圾分類、攜回及海漂垃圾安全處理等；東港馬光中醫診所醫師劉勛奇「健康不能等生病才開始」，從漁民工作型態出發，分享日常健康管理觀念。

馬光醫療網執行長黃福祥表示，這次活動希望從海洋環境與漁民健康兩面向出發，讓大家更了解海洋保育與健康間的關係。中醫師走出醫療院所，回應社區實際的健康需求，參與公益、投入社會關懷。

東港高中學生於現場分享海洋保育研究與互動成果。圖／馬光醫療網提供

馬光中醫師於現場提供一對一健康諮詢。圖／馬光醫療網提供