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不顧營運合約？金門金獅影城暫時停業 台開澄清：BOT案契約仍存續

中央社／ 金門15日電
金門目前僅有「金獅影城」1間電影院，風獅爺商店街今（15）日透過臉書公告，因整體營運規劃調整，旗下專櫃「風獅爺免稅店」、「金獅影城」將陸續結束營業。聯合報系資料照
金門目前僅有「金獅影城」1間電影院，風獅爺商店街今（15）日透過臉書公告，因整體營運規劃調整，旗下專櫃「風獅爺免稅店」、「金獅影城」將陸續結束營業。聯合報系資料照

台開集團今天表示，金門金獅影城只是暫時停止營業，現有設備及裝潢將會妥善保存、封存，以待日後恢復營業時能在最短時間內回復最佳營運狀態。

金門目前僅有風獅爺商店街專櫃「金獅影城」1間電影院，風獅爺商店街今天透過臉書（Facebook）公告，因整體營運規劃調整，旗下專櫃「風獅爺免稅店」、「金獅影城」將陸續結束營業。

因台開集團與金門縣政府就風獅爺商店街簽有50年營運合約，針對BOT案是否進一步終止，台開集團總公司傍晚透過文字稿表示，金門受兩岸關係與國內外大環境影響甚鉅，金獅影城及風獅爺免稅店因此而蒙受鉅額虧損，台開集團雖勉力支撐，但在大環境暫時改善無望情勢下，對股東最負責作法，只能是選擇讓金獅影城及風獅爺免稅店暫時停止營業。

台開指出，BOT案仍有36年期限，目前契約仍存續中，只是暫時停止履行。台開也表示，一直有投資人與台開集團研究直接投資股權及進駐商場營運，但鑒於目前兩岸關係與國內外大環境影響下，投資人也並非沒有顧慮。

台開指出，未來大環境改善後，股權投資人與營運合作夥伴將會在第一時間與台開集團攜手讓金獅影城及風獅爺免稅店重現風華。

就台開是否面臨違約責任，台開表示，依據與金門縣政府簽訂BOT契約約定，在遇有不可抗力與除外情事時，台開集團本即得請求暫停履行本案契約直至不可抗力及除外情事解除為止。BOT案仍有36年期限，目前契約仍存續中，只是暫時停止履行而已。台開集團就此已依促進民間參與公共建設法向中央主管機關財政部申請調解。因此台開集團並無違約問題。

金門 台開 BOT 電影 契約 風獅爺

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