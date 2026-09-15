墾丁轉運站動土 明年7月完工成恆春半島觀光門戶

墾丁轉運站今天舉行動土典禮，預計於明年7月底完工，將成為恆春半島觀光與運輸的重要門戶。屏東縣長周春米表示，希望墾丁轉運站啟用後，能透過完善的轉乘接駁系統，串聯各類運輸路線，讓旅客與在地居民都能享有更順暢的交通服務。

墾丁轉運站鄰近墾丁大街，總工程經費約1億1700萬元，將興建地上1層的轉運設施，站體設計兼顧旅客動線與候車便利性，候車大廳空間採用穿透性視覺手法，可遠眺大尖山風光，將在地人文與自然元素融入其中。

轉運站規畫設置大客車月台8席、機車停車位25席、汽車60席、YouBike站36席與計程車接送區3席，完工後將整合各路線與班次，透過更完善的交通運量調度，提升運輸效率與服務品質。

公路局高雄區監理所長馮靜滿表示，恆春半島吸引大量的國內外旅客前往，但離最近的恆春轉運站超過9公里，未來墾丁轉運站完工後，不只提升遊客的便利性，也希望在地居民能多多利用，提高大眾運輸的使用率。

周春米表示，繼屏東、潮州、枋寮、水門、東港、恆春、內埔等轉運站完工後，屏東又新增一處轉運站，墾丁轉運站兼顧生態保育、鄉親需求與觀光動線，不僅全面提升旅運便利性，也讓國內外旅客有更舒適的候車環境。

墾丁轉運站今天舉行動土典禮，預計於明年7月底完工，將成為恆春半島觀光與運輸的重要門戶。記者潘奕言／攝影

墾丁轉運站今天舉行動土典禮，預計於明年7月底完工。圖／縣府提供