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佳節倍思親留下男兒淚 南監及南二監辦秋節懇親活動

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

秋節腳步近，法務部矯正署台南監獄、台南第二監獄今下午辦理秋節懇親活動，收容人把握機會與親人相聚，過程中更有人紅了眼眶，期盼早日團聚。

活動現場瀰漫著重逢的喜悅與溫馨，許多家屬不辭辛勞遠道而來，只為了在佳節前夕給孩子一個擁抱。收容人看見許久未見的家人，臉上充滿了激動與不捨之情，雙方緊緊牽著手、互訴思念。這份指尖傳遞的熱度與面對面的陪伴，不僅縫補了因監禁而產生的親情缺口，更深刻展現了「家庭支持」是收容人未來不可或缺的復歸基石。

台南監獄秋節懇親會今起至17日共3天，共有300名收容人申請，家屬約600人，過程中，部分收容人看到親人難掩情緒ㄐㄧ ㄉㄨㄥ ㄉ眼眶泛淚。

南監典獄長邱泰民也在現場慰問家屬，並表示，家人的接納與關懷，是收容人走出高牆後，能穩定生活、不再誤入歧途最關鍵的力量。也希望透過這次懇親活動，讓收容人感受到家人不離不棄的愛，進而轉化為積極向上動力。

南二監今也辦理懇親活動，特別感謝極樂寺楊君浩老師贊助180組懇親包，且蒞監頒發抄經「了凡四訓」心得分享比賽獎金，讓收容人與家屬在團聚之餘，也能共享學習成果與榮耀，感受社會各界的關懷與支持。

活動由收容人組成的「陽光男子合唱團」獻唱組曲「一千封愛情限時批」，並安排藝術班學員「特技雜耍」首次表演，獲得滿堂賀彩。

副典獄長黃坤芳表示，感謝各網絡夥伴及社會善心人士長期以來的支持與協助，他指出，服刑期間，家人始終是收容人心中最深的牽掛，而家屬不離不棄的關心、包容與溫暖擁抱，更是支持其深切反省、勇於面對未來並重新出發的重要力量。

秋節腳步近，南二監今辦懇親會，收容人組成的「陽光男子合唱團」獻唱組曲「一千封愛情限時批」。記者謝進盛／翻攝
秋節腳步近，南二監今辦懇親會，收容人組成的「陽光男子合唱團」獻唱組曲「一千封愛情限時批」。記者謝進盛／翻攝

台南監獄秋節懇親會今起至17日共3天，共有300名收容人申請，把握短暫機會與親友團聚。記者謝進盛／翻攝
台南監獄秋節懇親會今起至17日共3天，共有300名收容人申請，把握短暫機會與親友團聚。記者謝進盛／翻攝

活動 台南 監獄

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