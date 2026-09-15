金獅影城宣布停業 陳玉珍高呼若當縣長：不讓金門小孩子沒有電影院

金門金獅影城宣布營業至10月31日止，繼金門國賓影城今年5月結束營業後，金門電影院再面臨退場。國民黨金門縣長參選人陳玉珍今表示「金門不能沒有電影院」，若有機會當選縣長，將與相關業者溝通，研議透過政府資源協助，並強調在她看來，金獅影城只是「暫時歇業」，不會讓金門孩子沒有電影院可以看電影。

金獅影城稍早在臉書發布停業公告，表示面對全球觀影型態改變及整體產業經營環境挑戰，將營業至今年10月31日止。金門國賓影城則已因租約到期，於今年5月4日結束長達12年的營業；金獅若再停業，金門商業電影院將面臨全數退場的情況。

陳玉珍表示，金獅影城無論設備等各方面條件都相當好，金門也需要這樣的場所，因此影城歇業對她而言只是暫時的。若當選縣長，將投入更多力量，與業者溝通協調，了解如何運用政府資源提供協助，「我不讓金門小孩子沒有電影院可以看電影。」

針對如何讓影城重新營運，陳玉珍表示，金獅影城所在的台開園區整體空間及規畫條件都很好，相當可惜，但目前仍有相關法規問題需要處理。若當選後，將透過合法程序與業者溝通，希望充分利用整個園區，不僅限於金獅影城，也希望藉此帶動園區後續發展。

陳玉珍也提出結合電影與兩岸觀光的構想。她表示，金門地理位置特殊，部分在台灣能上映、但在中國大陸無法上映的電影，可望吸引陸客到金門觀影；另一方面，目前中國大陸電影進入台灣有相關規範，她未來也會與陸委會、文化部等相關部會爭取，討論部分中國大陸電影是否有機會優先在金門放映。

陳玉珍認為，可思考讓金門在兩岸電影交流上扮演「緩衝地帶」，讓中國大陸旅客來金門觀看當地未上映的台灣電影，也讓部分在台灣無法看到的中國大陸電影有機會在金門放映，進一步帶動觀光。不過她也坦言，相關構想仍涉及許多法律程序，後續必須與中央相關部會討論。

陳玉珍表示，台開園區當初投入相當大的投資，若無法持續利用相當可惜，希望未來能與業者共同朝金門地方發展的方向努力，「一定會善用這個台開園區」，也再次強調，「金門小孩子一定要有可以看電影的地方。」