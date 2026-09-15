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不甩50年營運合約？風獅爺商店街公告金獅影城將收攤 金門苦無電影院

中央社／ 金門15日電
風獅爺商店街今（15）日在臉書發文，因整體營運規劃調整，旗下專櫃「風獅爺免稅店」營業至10月15日止，「金獅影城」營業至10月31日止。聯合報系資料照
風獅爺商店街今（15）日在臉書發文，因整體營運規劃調整，旗下專櫃「風獅爺免稅店」營業至10月15日止，「金獅影城」營業至10月31日止。聯合報系資料照

金門風獅爺商店街今天公告，金獅影城將營業至10月31日止；今年5月金門國賓影城已結束營業，金獅影城結束營業後金門將無電影院營運。

台開集團旗下風獅爺商店街今天透過臉書（Facebook）發文公告，因整體營運規劃調整，旗下專櫃「風獅爺免稅店」營業至10月15日止，「金獅影城」營業至10月31日止。

貼文表示，為妥善處理會員相關權益，自本公告日起，停止受理新會員入會及會員續卡收費。相關會員權益及後續事項可留意現場公告及官方訊息。

台開集團與金門縣政府就風獅爺商店街簽有50年營運合約，就免稅店與影城結束營業是否違約，金門縣政府產業發展處長黃儒新告訴中央社記者，台開與金門縣政府的BOT契約包含「倉儲物流」、「免稅零售商業設施」及相關附屬事業興建營運，涉及項目廣泛，台開個別項目結束營業是否有違契約，縣府將再與專案管理和台開商議。

已在金獅影城舉辦多次包場活動的陳姓民眾說，當初會辦包場就是因為金門因票房考量，較少電影會上映，現在連放映的地點都沒有了，會讓金門人接觸電影文化的管道減少，「真的是很可惜的事情」。

風獅爺 金門 台開

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