墾丁轉運站動土預計2027年7月完工 恆春半島觀光交通里程碑

墾丁轉運站新建工程今天動土，預計明年7月完工，將成為恆春半島觀光運輸重要門戶。屏東縣長周春米出席表示，啟用後盼串聯各類運輸路線，讓民眾享有更順暢交通服務。

墾丁轉運站新建場址鄰近墾丁大街，總工程經費約新台幣1億1700萬元，其中獲交通部公路局補助約6477萬元，其餘縣府自籌，規劃設置大客車月台8席、機車停車位25席、汽車60席、YouBike站點36席與計程車接送區3席等；候車大廳空間並採用穿透性視覺手法，可遠眺大尖山風光，將在地人文與自然元素融入其中。

周春米表示，屏東地理狹長，繼屏東、潮州、枋寮、水門、東港、恆春、內埔等轉運站，屏東又新增一處轉運站，回顧推動過程真是好事多磨，因須兼顧生態保育、鄉親需求與觀光動線，最終落腳於現今停車場用地，不僅全面提升旅運便利性，也讓國內外旅客有更舒適候車環境。

周春米認為，完善的大眾運輸能進一步帶動觀光發展，同時並預告屏東明年即將迎來「台灣設計展」，恆春半島也將納入重要活動場域。

公路局高雄區監理所長馮靜滿說，恆春半島吸引大量國內外旅客前往，尤其墾丁是國際性旅遊勝地，但離最近恆春轉運站超過9公里，未來墾丁轉運站完工後，不只提升遊客便利性，也希望在地居民能多多利用，提高大眾運輸使用率。

屏東縣交通旅遊處表示，墾丁轉運站從建築外觀到空間規劃，兼具轉運功能與地方特色觀光，完工後將整合各路線與班次，透過更完善交通運量調度，提升運輸效率與服務品質。