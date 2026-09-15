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高雄大社區96公頃區段徵收過關 有利高科技S廊帶產業發展

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大社都計變更整合排水與滯洪防汛需求，劃設約15公頃公園用地並與外埔、大社、三奶壇、中里等排水系統銜接，可提供25.5萬公噸滯洪量。圖／高市都發局提供
大社都計變更整合排水與滯洪防汛需求，劃設約15公頃公園用地並與外埔、大社、三奶壇、中里等排水系統銜接，可提供25.5萬公噸滯洪量。圖／高市都發局提供

高雄市大社都市計畫變更案今天經內政部都委會審議通過，高市都發局表示，本案重新檢討舊聚落公共設施、改善聯外交通系統與提升滯洪排水能力，並獲得7成地主同意，以區段徵收方式新增56公頃住宅區及39公頃公共設施，可提供鄰近產業園區居住及公共空間需求。

都發局說明，本次都市計畫檢討以「安全、韌性、交通、發展」為核心，地政局舉辦5場座談會，最終取得逾7成地主同意，於2025年12月17日經內政部土地徵收審議小組審議通過，具備公益性及必要性。內政部都市計畫委員會今日召開第1109次會議，審議通過「變更高雄市大社都市計畫（附帶條件地區專案通盤檢討）案」。

副市長林欽榮率團隊赴會爭取委員支持，他表示，因應經濟部公告旗山斷層地質敏感地區，將斷層錯動帶範圍優先規劃為綠帶、道路等公共設施用地，降低潛在地震災害風險；同時針對約96公頃區段徵收地區及3處開闢困難地區，調整都市計畫附帶條件，讓都市土地使用更符合現況及未來發展需求。

都發局進一步說明，此案配合斷層錯動帶範圍劃設為公園、道路等公共設施用地，其次優化社區路網系統以提升既有社區交通的順暢與安全。另整合排水與滯洪防汛需求，劃設約15公頃公園用地並與外埔、大社、三奶壇、中里等排水系統銜接，可提供高達25.5萬噸之滯洪量以防範水患。

96公頃區段徵收區部分，調整街廓大小以提高配地彈性、剔除區內非系統性或短距離多岔銜接之危險道路處，提高地方交通安全，並將外環道路內縮，避免臨接農業區。

都發局長吳文彥表示，大社位於大高雄半導體S廊帶重要節點，鄰近橋頭科學園區及仁武產業園區，未來科技產業持續發展，預期將帶動人口及居住需求。區段徵收地區若完成開發，可取得39公頃公共設施用地、約56公頃住宅區及1公頃農業專用區，提供未來人口移入所需的居住空間及公共設施。

高雄大社市區96公頃區段徵收都計變更審議通過，提供未來移入人口所需要的居住空間及公共設施。圖／高市都發局提供
高雄大社市區96公頃區段徵收都計變更審議通過，提供未來移入人口所需要的居住空間及公共設施。圖／高市都發局提供

區段徵收範圍鄰近仁大產業園區，可取得39公頃公共設施用地，以及約56公頃住宅區、1公頃農業專用區。圖／高市都發局提供
區段徵收範圍鄰近仁大產業園區，可取得39公頃公共設施用地，以及約56公頃住宅區、1公頃農業專用區。圖／高市都發局提供

高雄 區段徵收 科技

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