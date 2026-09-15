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高雄運動中心匹克球場一位難求 議員質疑不肖人士揪團牟利

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
有人在網路揪團販售匹克球加價門票，議員鄭孟洳質疑有特定人士在幕後操控牟利。圖／鄭孟洳議員提供
有人在網路揪團販售匹克球加價門票，議員鄭孟洳質疑有特定人士在幕後操控牟利。圖／鄭孟洳議員提供

匹克球風行全球，台灣約20萬人熱衷此項運動高雄市議員鄭孟洳接獲陳情，高雄市公立運動中心所屬球場總搶不到場地，卻出現非官方平台精準出示特定日期、熱門時段及球場編號，公開揪團販售加價門票，質疑有特定人士在幕後操控牟利。高市運發局表示，立刻成立專案進行徹查。

高雄市設置14座國民運動中心，網球場可以當匹克球場使用，市民需先上網預約。議員鄭孟洳接獲陳情，運動中心所屬場地一位難求，多次守著開放時間搶不到場地，卻有人可以直接在網路開團報名，多次向市府委外單位反映也未獲得合理解釋，質疑內情不單純。

鄭孟洳今天上午在議會質詢揭露此事，她追查發現，網路上出現非官方平台以「匹克球揪團」名義接受民眾報名，日期、時間及場地等資料都寫得非常清楚，每人收費90元至150元不等，合計價格遠高於尖峰或離峰收費標準。

「運動中心是在鼓勵運動，不能成為斂財場地！」鄭孟洳說，北部曾發生網球學院業者委託工程師寫程式搶公立網球場情況，依規定運發局委外的運動中心也不得轉租、轉讓或私下教學。

鄭孟洳要求運發局應該要求各運動中心全面暫停預約並接受調查，盡快釐清有無不正當手段搶租或營業行為，若有應該報警處理，另外還要建立公平的預約機制。

運發局長侯尊堯回應，將成立專案向業者調閱後台資料進行徹查，並要求所有運動中心讓預約達到公平目標。

高雄市議員鄭夢洳（右）揭露運動中心匹克球預約疑似不公，要求運發局調查有ˊ不當牟利情事。圖／取自高雄市議會官網
高雄市議員鄭夢洳（右）揭露運動中心匹克球預約疑似不公，要求運發局調查有ˊ不當牟利情事。圖／取自高雄市議會官網

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