高雄大社區都計變更96公頃區段徵收 內政部審議通過

高雄大社區區段徵收都市計畫變更案，今天獲內政部都委會審議通過。副市長林欽榮表示，此案不僅在於處理大社區段徵收長期課題，更重新檢討舊聚落公共設施、交通及滯洪排水能力。

內政部都市計畫委員會今天召開第1109次會議，審議通過「變更高雄市大社都市計畫（附帶條件地區專案通盤檢討）案」。林欽榮率市府團隊赴會，爭取支持。

林欽榮表示，此案不僅在於處理自民國87年來大社區區段徵收計畫所遺留區域發展課題，更重新檢討舊聚落公共設施、交通及地區滯洪排水機能，並透過區段徵收開發模式，劃設住宅區、增設區域公共設施，以滿足大社區居住需求。

林欽榮說，今天審議通過後，為大社區發展立下重要里程碑；後續市府將持續秉持產業發展與生活環境並重、開發效益與地主權益兼顧原則，推動開發作業，促進土地合理利用與地區整體發展。

高雄市都發局今天發布新聞稿說明，此都市計畫檢討著重4大核心，第一是配合斷層錯動帶範圍劃設為公園、道路等公共設施用地以確保安全；其次是優化社區路網系統，以提升既有社區交通順暢與安全。

第三是整合排水與滯洪防汛需求，劃設約15公頃公園用地並與外埔、大社、三奶壇、中里等排水系統銜接，預計可提供達25.5萬噸滯洪量以防範水患。

最後，是針對96公頃區段徵收區，調整街廓大小以提高配地彈性、剔除區內非系統性或短距離多岔銜接之危險道路處；並將外環道路內縮，避免臨接農業區，盼在維護周邊農地環境秩序之餘，提升社區公共福利與生活品質。

都發局表示，此次約96公頃區段徵收地區完成開發後，可取得39公頃公共設施用地，並形成約56公頃住宅區及1公頃農業專用區，提供未來人口移入所需的居住空間及公共設施，逐步打造宜居、宜業生活環境。