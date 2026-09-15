高雄拚演唱會經濟 夜市券成效存疑

高雄市政府力拚演唱會經濟，搭配發放商圈夜市優惠券，三年投入逾二七四二萬元經費，審計處卻點出發放率、兌付率偏低，議員質疑，成效偏低，但商圈業者反映卻不差，宛如平行時空？經發局解釋，發放率以演唱會最大預估容留人數計算，與實際入場人數有落差，有可能拉低數字。

經發局二○二三年三月起發行夜市券，將追星人潮導入商圈、夜市及獨立店家帶動消費，至去年底累計執行二七四二萬餘元，不過審計報告點出四夜市券發放率介於百分之一九點一八至百分之三三點四四，兌付率介於百分之四三點九二至百分之六六點八一，百分之七九點二六兌付集中於夜市通路，「發放及使用效益有待提升」。

審計處也點出官網資訊未即時更新、合作店家資訊揭露不完整，商家收受夜市券後未依消費總額開發票等缺失。

此外，有十三處未取得設置許可的攤集場，優惠券導入人潮後衍生交通、消防、食安及營業秩序等風險。

議員簡煥宗昨質詢說，審計認為發放、使用情形偏低，業者則普遍反映不錯，像處在平行時空？

經發局長廖泰翔回應，演唱會期間夜市人潮從周末外溢至周間。至於發放率偏低，主要是分母採取最大容留人數計算；實際兌付率近年則從約四成提高至六成。

另議員許采蓁質詢指出，演唱會帶動的運動休閒娛樂業產值，確實亮眼。但餐飲、零售、美容及生活服務等庶民經濟，數據非倒數第一、就是倒數第二，要求經發局規畫跨商圈、跨業別優惠，明年度針對長期落後產業推出升級方案，廖泰翔回應，下階段演唱會經濟將擴大納入特色店家，研議讓業者加入演唱會合作，由市府協助宣傳、導流。