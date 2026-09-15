屏東助減輕購屋負擔 推「挺起家2.0」

屏東縣政府與全國農業金庫屏東分行昨連袂啟動「買厝住屏東，縣府挺起家二點○」升級方案，房貸利息補貼期限拉長到六年，還有百分之一點二九超低利率百萬入厝消費性貸款，滿十八歲以上，名下無房的屏東縣民均可申請，無所得限制，方案即起到二○二九年七月底止，期減輕青年成家壓力。

屏東近年產業發展帶動房市，縣府二○一九年推出「縣府挺起家」房貸優惠專案，包括購屋貸款成數最高百分之八十五、購屋裝潢和買家電最高一百萬的貸款，可與新青安並用；現二點○專案，房貸利息補貼期限拉長至六年，配合青安三點○規範，購屋總價天花板二千萬元、最高貸款額度一千二百萬元，最高可貸八成，另搭配信用貸款最高一百萬元，補貼後固定利率為百分之一點二九。

城鄉發展處表示，二○一九年起至今年八月，縣府挺起家方案共七一二戶申請，若貸款一千萬元，分四十年繳房貸，每月平均約負擔三萬元，前六年有兩段式利率補貼，換算可省約十八萬元。

卅多歲郭姓男子說，升級版方案申請條件放寬，可貸款到八成，又沒有所得限制，確實很吸引人，不過實際購屋有時要面臨建商合作銀行搭配方案。

議員陳揚認為，縣府立意良善，但長期低薪比不上高房價。縣議員李世淦說，現今高房價，屏東有多少人可負擔得起，提高薪水與招進廠商帶動經濟效應，比較實用。