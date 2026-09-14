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豪雨恐沖亂綠鬣蜥熱點 屏東「護豆專案2.0」15日上路、擴至7鄉鎮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
綠鬣蜥侵擾，屏東縣今年至9月9日移除6.4萬多隻。聯合報系資料照
綠鬣蜥侵擾，屏東縣今年至9月9日移除6.4萬多隻。聯合報系資料照

紅豆將進入栽種期，為防止綠鬣蜥啃食農作物，屏東縣府農業處去年推出「護豆專案」，今年護豆專案2.0從9月15日起展開擴大2個月，也從4鄉鎮擴大到7個鄉，從去年屏東市、東港鎮、萬丹鄉與新園鄉，今年新增潮州鎮、崁頂鄉與南州鄉，針對種植裡作田區加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，降低農作物受損。

根據林保署網站統計，屏東縣政府今年至9月9日移除綠鬣蜥6萬4446隻。為防綠鬣蜥侵害農作物，農業處在2025年9月下旬推出「護豆專案」針對屏東市、東港鎮、萬丹鄉與新園鄉，以紅豆哉培鄉鎮市執行，夜間捕捉綠鬣蜥加強移除，去年為期1個月持行11次移除作業，移除802隻。

護豆專案2.0從今年2026年9月15日到11月17日止，農業處表示，考量6月大雨造成多處地方淹水，綠鬣蜥族群跟著淹水變更棲息地，可能跟以往熱點有所不同。新增鄉鎮在裡作部分種植也較多，綠鬣蜥喜食幼苗，考量農民種植時間各異，針對延長專案時間為民服務。專業廠商人員目前約25名，每次派6人，除紅豆為主，發現毛豆、蘿蔔、茄子等作物受害。

農業處表示，夜間巡捕可能造成田區受損，有需要農民可通報縣府，電話08-7320415分機3764、3765，或透過鄉鎮市公所及農會登記欲移除綠鬣蜥田區點位，並在廠商移除時陪同前往。截至今14日尚未收到農民申請登記，若15日仍未收到相關案件，將請廠商先以去年2025年執行區域以目視農作區巡查捕捉。

另外，今年至今發給民間獵人獵捕後兌換超商禮券，今年至今8月發出共1035萬8250元，前三名獵人領取領券最多為李男領走131萬350元、劉男108萬2200元，與蘇男95萬4550元。

民間獵人部分，2026年取得移除許可共657人，屬於專業廠商移除團隊有25人。農業處表示，去年屏東縣移除綠鬣蜥數量逾13萬隻，今年以去年移除數目為目標，今年中央編列1527萬元、縣府2274萬9336元，共有3801萬9336元，尚足以支應。

屏東縣政府去年9月展開為期一個月護豆專案。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府去年9月展開為期一個月護豆專案。圖／屏東縣府農業處提供

綠鬣蜥侵擾，屏東縣今年至9月9日移除6萬多隻。圖／屏東縣府農業處提供
綠鬣蜥侵擾，屏東縣今年至9月9日移除6萬多隻。圖／屏東縣府農業處提供

屏東縣政府去年9月展開為期一個月護豆專案，今年護豆專案升級2.0版，並擴大7個鄉鎮、2個月。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府去年9月展開為期一個月護豆專案，今年護豆專案升級2.0版，並擴大7個鄉鎮、2個月。圖／屏東縣府農業處提供

綠鬣蜥侵擾，屏東縣今年至9月9日移除6.4萬多隻。聯合報系資料照
綠鬣蜥侵擾，屏東縣今年至9月9日移除6.4萬多隻。聯合報系資料照

綠鬣蜥侵擾，屏東縣今年至9月9日移除6萬多隻。圖／屏東縣府農業處提供
綠鬣蜥侵擾，屏東縣今年至9月9日移除6萬多隻。圖／屏東縣府農業處提供

屏東 綠鬣蜥 豪雨

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