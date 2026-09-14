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走廊變藝廊！ 4藝術家跨界聯展進駐高禾醫院添療癒感

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「萬物有情-生命的光・藝術的心」藝術聯展今天在高禾醫院開幕。圖／高禾醫院提供
「萬物有情-生命的光・藝術的心」藝術聯展今天在高禾醫院開幕。圖／高禾醫院提供

位於愛河畔、以「白色琉璃燈籠」的建築造型聞名的高雄高禾醫院，將院內走廊轉為展覽空間，邀4名藝術家以琉璃畫、攝影、枯墨國畫及流動畫展出作品，讓看診的醫療場域多了藝術元素，舒緩病患及陪病家屬緊張感。

由藝術家江風荷策展的「萬物有情-生命的光・藝術的心」藝術聯展今在高禾醫院開幕，集結孫吳也、王建傑、宓雄及江風荷4名藝術家作品，不同於一般在美術館或藝廊舉辦展覽，直接將作品搬進醫療場域，營造令人放鬆候診空間，降低醫院給人冰冷及壓迫感。

藝術家從4種不同媒材切入生命議題，孫吳也橫跨媒體、文學、舞台劇及琉璃藝術，2019年起投入琉璃畫創作，將文字工作累積的生命觀察轉化為光影作品，以高溫淬鍊後的琉璃象徵人生歷練；王建傑跨足音樂與攝影，從舞台表演者走到鏡頭後，以影像捕捉自然、生態及生活瞬間，將稍縱即逝的時間凝結成記憶。

宓雄長期投入佛教繪畫、宗教藝術及水墨創作，以枯墨、濃淡乾濕及大量留白，營造沉靜的東方意境；策展人江風荷以琉璃、流動畫為主要創作媒材，透過色彩流動、交融及碰撞，呈現生命不可預測的變化，對應人生中的未知與轉折。

江風荷表示，當藝術創作進入醫療空間後，不只是供人欣賞，也期望發揮讓病患、家屬駐足停留觀賞、轉換情緒的可能，感受不同醫療的氛圍。

藝術評論家李新指出，現代醫療重視診療整體感受，藝術角色同樣不只停留在美感，也能發揮降低緊張、提供舒緩情緒的療癒感。

高禾醫院創辦人許庭源長年投入醫療照護，今年獲第29屆「全球熱愛生命獎章」，預定9月18日前往總統府受獎，他將藝術引進醫院，盼透過藝術作品與空間營造，降低醫療場域的冰冷與緊張感，使醫療除了照顧身體，也多一分心靈陪伴。

高禾醫院將院內走廊轉為展覽空間，邀4名藝術家以琉璃畫、攝影、枯墨國畫及流動畫展出作品。圖／高禾醫院提供
高禾醫院將院內走廊轉為展覽空間，邀4名藝術家以琉璃畫、攝影、枯墨國畫及流動畫展出作品。圖／高禾醫院提供

走廊變藝廊！4藝術家跨界聯展進駐高禾醫院增添療癒感。圖／高禾醫院提供
走廊變藝廊！4藝術家跨界聯展進駐高禾醫院增添療癒感。圖／高禾醫院提供

高禾醫院將院內走廊轉為展覽空間，邀4名藝術家以琉璃畫、攝影、枯墨國畫及流動畫展出作品。圖／高禾醫院提供
高禾醫院將院內走廊轉為展覽空間，邀4名藝術家以琉璃畫、攝影、枯墨國畫及流動畫展出作品。圖／高禾醫院提供

療癒 藝術家 醫院

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