土地、建物與產權卡關多年…屏東近200宗教代表座談 中央地方找解方

不少宮廟因歷史沿革，長年卡在土地、建物合法化及產權登記等問題，牽涉稅務及不同主管機關，成為宗教團體多年難解陳年課題。內政部與屏東縣政府今14日舉辦宗教政策宣導座談會，內政部長劉世芳、屏東縣長周春米與立委鍾佳濱出席與近200名宗教團體代表面對面，聚焦不動產借名登記、土地建物合法化等課題。

座談會主要協助宗教團體解決實務營運難題，宮廟長年面臨土地使用、建物合法化、產權登記、稅務等實務問題帶到現場，希望中央與地方協助釐清法令及尋求可行解方。

宗教團體關切不動產借名登記問題，立法院已通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」修正案，申請權利歸屬審認期限延長至2028年6月9日。屏東縣部分有132間還沒有申請，129間不動產借名登記，其中60間有申請，51間辦好。

內政部長劉世芳說，符合資格宗教團體務必把握時間提出申請，解決過去因歷史背景產生借名登記問題。針對宗教團體關切土地及建物使用問題，政府也將在現行法令規範下積極提供協助，精進輔導措施。宗教團體實務面臨問題多元，土地及建物也可能涉及稅務等不同層面，更需跨機關協力。

縣長周春米說，座談會到屏東，不只是中央政策向地方傳達，更重要的是讓中央直接聽見基層宗教團體聲音，面對面的交流，了解地方真正面臨的困難。

周春米說，許多基層宮廟因歷史背景及過去法令限制，在土地、建物及產權等問題上累積多年難題，有些案件更牽涉不同法令與權責機關，中央與地方協力處理。縣政府全力配合內政部政策，持續提供輔導與協助，並在法令許可範圍精進行政流程，協助符合資格宗教團體處理不動產權利歸屬。

縣府民政處表示，宗教事務牽涉歷史脈絡、土地建物、財務及相關法規，許多問題並非單一機關即可解決。中央與地方深入第一線傾聽，讓宗教團體更清楚掌握最新政策與法規，也能讓政府從實際案例中了解制度執行所遭遇的困難。