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屏東挺起家2.0方案房貸補貼拉長6年 議員嘆：低薪比不上高房價

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府與全國農業金庫屏東分行再度攜手，今宣布啟動「買厝住屏東，縣府挺起家2.0」升級方案。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與全國農業金庫屏東分行再度攜手，今宣布啟動「買厝住屏東，縣府挺起家2.0」升級方案。記者劉星君／攝影

屏東縣政府與全國農業金庫屏東分行再度攜手，今宣布啟動「買厝住屏東，縣府挺起家2.0」升級方案，房貸利息補貼期限拉長到6年，還有超低利率1.29％百萬入厝消費性貸款，只要年滿18歲以上，無所得限制，名下無房的屏東縣民均可申請，減輕青年成家資金壓力，方案即日起到2029年7月31日。

營建成本與地價上漲，全台房價居高不下，屏東近年因應產業發展，屏東科學園區半導體供應鏈專區啟動、醫療資源，教育建設等，生活機能持續完善，帶動屏東繁榮，讓房地產市場連帶走高，以屏東市來說，房價來到每坪約20萬到40萬元不等。

減輕屏東購屋負擔，城鄉發展處表示，推出「縣府挺起家2.0」，該專案將房貸利息補貼期限拉長至6年，並配合青安3.0規範將購屋總價天花板設定2000萬元、最高貸款額度1200萬元，可貸到8成，只要設籍屏東縣，18歲以上，沒有所得限制，均可申請。另外，搭配信用貸款最高100萬元，補貼後固定利率1.29％。方案可轉貸，可搭配中央青安3.0。

城鄉處表示，縣府挺起家方案，最早從2019年起，統計至今年8月共712戶申請，逐年增加趨勢。若以貸款1000萬元，繳40年來算，每月平均約繳3萬元房貸，前六年還有兩段式利率補貼，換算下來前六年可省下約18萬元。

30多歲多郭男說，升級版方案申請條件放寬，可貸款到8成，又沒有所得限制，確實很吸引人，不過實際購屋遇到情況，有時要面臨建商合作銀行搭配方案，要慎選方案條件，才能找到最適合的。

屏東縣議員陳揚認為，縣府立意良善希望減輕購屋族壓力，但長期低薪比不上高房價。縣議員李世淦說，高房價，屏東有多少人的薪水可以負擔得起，提升屏東人的薪水與廠商快點進駐，帶動經濟效應較實用。

屏東縣府城鄉發展處長倪國鈞說明「買厝住屏東，縣府挺起家2.0」升級方案。記者劉星君／攝影
屏東縣府城鄉發展處長倪國鈞說明「買厝住屏東，縣府挺起家2.0」升級方案。記者劉星君／攝影

屏東 補貼 房貸

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