聽新聞
0:00 / 0:00
中秋連假屏東西市場烤肉限量30組 萬倉街市集遛毛小孩
中秋連假屏東推多樣活動，屏東西市場邀藝人開唱，27日限量30組烤肉，百斤鮮蚵免費供參加者享用；萬倉街市集則有逾百攤位結合寵物主題，適合小孩放電或遛毛小孩。
屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東西市場環境及設備新穎，萬倉街市集活動近年也逐漸建立口碑，此次中秋連假結合兩處活動，不僅提供民眾中秋連假好去處，也讓大家感受屏東的改變。
縣府提及，屏東西市場活動於25日至28日登場，首度採用室內室外雙舞台設計，邀請多組藝人接力開唱，有藝人王彩樺、Bu$Y、梁芸臻、洪暐哲等；27日活動現場開放限量30組烤肉席次，澎湖直送百斤鮮蚵免費供參加者享用。
另外，西市場室內還有特色好市集，有輕食飲品、手作服飾及文創小物等多樣化特色攤商，民眾可相約到西市場輕鬆聽歌、逛市集、享用美食。
縣府表示，萬倉街舉辦的NEKO MARKET則集結超過百攤特色攤位，文創手作及美食品牌齊聚一堂，從26日開始一連3天，同時延續寵物主題，有寵物創意變裝走秀、寵物專注力互動挑戰及寵物專業知識講座等活動。
縣府說明，兩處市集活動各有不同特色，非常適合全家出遊，在屏東市區來趟小旅行，一次逛雙市集，中秋連假收穫滿滿。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。