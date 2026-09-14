快訊

爸爸贈與農地給兒子原本免稅 稅局抓到這關鍵翻案了！追稅123萬元

大陸出境新規生效前任正非全家跑了？消息來源曝光引關注

違反國家安全法案...張俊傑逃亡9天抓5人背景曝光 檢警研判：張還在境內

聽新聞
0:00 / 0:00

浮球在眼前…漁船逼近小琉球自由潛水熱區 人船共域安全再掀討論

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
小琉球目前除漁港所對應A至E五處船舶出入水域不得從事水域遊憩活動，以及縣府公告潮間帶保育示範區外，原則上屬開放水域，紅點為發生事件位置，是屬於開放水域。圖／鵬管處提供
小琉球目前除漁港所對應A至E五處船舶出入水域不得從事水域遊憩活動，以及縣府公告潮間帶保育示範區外，原則上屬開放水域，紅點為發生事件位置，是屬於開放水域。圖／鵬管處提供

屏東縣小琉球水域自由潛水盛行，潛水與漁船作業共存再度引發討論，有自由潛水者昨13日在社群threads貼影片，一艘漁船行經大福一帶時，直逼已綁定位置浮球及水中潛水員，雙方距離接近。大鵬灣國家風景區管理處表示，知會漁業主管機關了解該漁船是否涉違規，呼籲漁民行經潛水熱區應注意並減速；台灣自由潛水發展協會發聲明表示，漁船與潛水人員間仍缺乏更明確人船避碰規範。

網友在Threads貼出影像指出，事發地點小琉球大福一帶，當時潛水員在海面設浮球標示活動位置，但一艘漁船上午11時許仍朝浮球及潛水員所在水域駛近，最近距離約2到3公，船隻稍微倒退但未立即離開。也引發潛水愛好者擔心，若船隻未注意水面浮球，恐造成意外。

鵬管處琉球管理站主任紀延儒說，兼顧自由潛水及漁業活動，管理處畫設「大福西自由潛水試行潛點示範區」，岸際設標示牌，提供潛水熱點範圍及座標，供業者、遊客與漁民辨識。

根據「水域遊憩活動管理辦法」第18條，從事潛水活動者應於活動水域設潛水活動旗幟，並攜帶潛水標位浮標或自潛浮台等浮力裝備，琉球管理站提供浮標供民眾借用。觀光署先前函請漁業署通知當地漁會及漁民，避免將漁船駛入潛水熱區，行經鄰近海域應減速。

紀延儒表示，小琉球除漁港所對應A至E五處船舶出入水域不得從事水域遊憩活動，以及縣府公告潮間帶保育示範區外，原則上屬開放水域；針對這次事件，將知會漁業主管機關了解漁船是否違規。

台灣自由潛水發展協會發聲明表示，相關影像判斷，潛水員依規定標示，航行船隻發現潛水活動，應提高警戒、保持安全距離並履行避碰義務。

台灣自由潛水發展協會指出，航港局去年將相關避碰概念納入遊艇及動力小船安全教育與管理，並訂「潛水活動與遊艇及動力小船人船避碰規定」，但台灣數量多、海上活動頻繁漁船，漁業署並沒有比照航港局規定建立人員與漁船間人船避碰規範。海洋是共同使用空間，潛水員依法標示位置，船員也須看得懂、看得到，採取避讓措施，這是航行當值船員須負起的責任。

屏東縣府海漁所表示，經向漁會了解，該船是北部籍漁船，船長為琉球人，船隻過大無法進去琉球新漁港，在案發地點祈福儀式，因對琉球潛水熱點較不熟悉，發生靠近潛水人員事件。呼籲海上作業船隻，航行隨時瞭解周邊水域，凡見有布設潛水旗誌或浮球區域，應保持安全距離並減速慢行。

現場自由潛水教練有放置潛水旗，設浮球標示位置。圖／當事潛水教練提供
現場自由潛水教練有放置潛水旗，設浮球標示位置。圖／當事潛水教練提供

小琉球 潛水 漁船

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸海警預告16日開漁 稱「提前就位」護航

待拆遠洋漁船占據泊位 前鎮漁港還有「塞船」問題待解決

駁斥前鎮船員會館被喻「高級澡堂」 五大團體聲明：尊嚴勞動不容汙名

帶回家可以 賣掉不行！休閒釣魚者沒執照 販售漁獲已違反「漁業法」

相關新聞

高雄演唱會紅利庶民經濟無感 許采蓁槓廖泰翔「拍拍屁股走人」

高雄演唱會經濟火熱，紅利卻未流進庶民口袋？議員披露，除了旅宿業、休閒娛樂受惠，被歸類在庶民經濟的零售、餐飲、美容美髮及維修服務，成長率居六都後段班，質疑「到底誰賺到錢？」經發局長廖泰翔反嗆「找最後一名的數字檢視」，引爆許的怒火，批廖任內施政短視，做完拍拍屁股走人，雙方針鋒相對。

3年砸2742萬拚演唱會經濟 夜市券乏人領發放率低於2成…經發局回應

高雄市力拚演唱會經濟，搭配發放商圈夜市優惠券，3年投入逾2742萬元，卻遭審計處揪出發放率、兌付率偏低。議員直批，成效偏低，商圈業者反映卻不差，宛如平行時空；經發局解釋，發放率以演唱會最大預估容流人數計算，與實際入場人數有落差，有可能拉低數字。

月薪3.3萬元起林保署屏東分署招考6名森林護管員先扛20公斤跑1500公尺

農業部林業及自然保育署屏東分署116年度森林護管員甄試從今14日起受理報名到10月14日止（以郵戳為憑），預計招考6名（內含1名原住民族保障名額），11月14、15日甄試，年滿18歲，高中職以上學校畢業不限科系都可報考。

竹田飄香…傳統釀醬 玩出生活新滋味

屏東縣竹田鄉舊稱「頓物」，是六堆客庄米糧與農產的集散樞紐，誕生出數家醬油釀造廠；縣府連四年辦「屏東釀醬生活節」昨天登場，並首度移師竹田車站，透過老車站氛圍，讓傳統醬油、豆豉、腐乳與醃漬物化身為時尚生活的調味品，分享好味道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。