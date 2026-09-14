浮球在眼前…漁船逼近小琉球自由潛水熱區 人船共域安全再掀討論

屏東縣小琉球水域自由潛水盛行，潛水與漁船作業共存再度引發討論，有自由潛水者昨13日在社群threads貼影片，一艘漁船行經大福一帶時，直逼已綁定位置浮球及水中潛水員，雙方距離接近。大鵬灣國家風景區管理處表示，知會漁業主管機關了解該漁船是否涉違規，呼籲漁民行經潛水熱區應注意並減速；台灣自由潛水發展協會發聲明表示，漁船與潛水人員間仍缺乏更明確人船避碰規範。

網友在Threads貼出影像指出，事發地點小琉球大福一帶，當時潛水員在海面設浮球標示活動位置，但一艘漁船上午11時許仍朝浮球及潛水員所在水域駛近，最近距離約2到3公，船隻稍微倒退但未立即離開。也引發潛水愛好者擔心，若船隻未注意水面浮球，恐造成意外。

鵬管處琉球管理站主任紀延儒說，兼顧自由潛水及漁業活動，管理處畫設「大福西自由潛水試行潛點示範區」，岸際設標示牌，提供潛水熱點範圍及座標，供業者、遊客與漁民辨識。

根據「水域遊憩活動管理辦法」第18條，從事潛水活動者應於活動水域設潛水活動旗幟，並攜帶潛水標位浮標或自潛浮台等浮力裝備，琉球管理站提供浮標供民眾借用。觀光署先前函請漁業署通知當地漁會及漁民，避免將漁船駛入潛水熱區，行經鄰近海域應減速。

紀延儒表示，小琉球除漁港所對應A至E五處船舶出入水域不得從事水域遊憩活動，以及縣府公告潮間帶保育示範區外，原則上屬開放水域；針對這次事件，將知會漁業主管機關了解漁船是否違規。

台灣自由潛水發展協會發聲明表示，相關影像判斷，潛水員依規定標示，航行船隻發現潛水活動，應提高警戒、保持安全距離並履行避碰義務。

台灣自由潛水發展協會指出，航港局去年將相關避碰概念納入遊艇及動力小船安全教育與管理，並訂「潛水活動與遊艇及動力小船人船避碰規定」，但台灣數量多、海上活動頻繁漁船，漁業署並沒有比照航港局規定建立人員與漁船間人船避碰規範。海洋是共同使用空間，潛水員依法標示位置，船員也須看得懂、看得到，採取避讓措施，這是航行當值船員須負起的責任。

屏東縣府海漁所表示，經向漁會了解，該船是北部籍漁船，船長為琉球人，船隻過大無法進去琉球新漁港，在案發地點祈福儀式，因對琉球潛水熱點較不熟悉，發生靠近潛水人員事件。呼籲海上作業船隻，航行隨時瞭解周邊水域，凡見有布設潛水旗誌或浮球區域，應保持安全距離並減速慢行。