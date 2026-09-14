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為高雄打造體操選手培訓基地 賴瑞隆推城市級體操訓練館

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
立委賴瑞隆爭取「明正國小高雄市體操訓練館新建計畫」，多次舉辦協調會推進進度，今（14）日再度與相關單位會勘，推動高雄專業體操訓練基地。圖／賴瑞隆團隊提供
立委賴瑞隆爭取「明正國小高雄市體操訓練館新建計畫」，多次舉辦協調會推進進度，今（14）日再度與相關單位會勘，推動高雄專業體操訓練基地。圖／賴瑞隆團隊提供

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆爭取「明正國小高雄市體操訓練館新建計畫」，多次舉辦協調會推進進度，今（14）日再度與相關單位會勘，盼中央地方攜手整合資源、釐清權責，推動高雄專業體操訓練基地成功建置。

高雄目前有光華國小、樂群國小、明正國小、光華國中及瑞祥高中等校投入體操人才培育，建立從國小、國中到高中的三級培訓體系。

賴瑞隆說，高雄體操委員會與民間俱樂部共同投入，人才培育的基礎已經具備，現在最需要的就是一座能串聯基層培訓、競技訓練、教練培育與賽事活動的城市級專業場館。

依市府規劃，新建訓練館總經費約1.5億其中向中央申請8成補助，其餘地方自籌。場館定位為「教學訓練型」設施，預計配置FIG競賽地板、跳馬、鞍馬、吊環、雙槓、單槓、平衡木、高低槓、彈簧床、騰翻跑道與蹦床等完整專業設備，並規劃無障礙、性別及親子友善設施。

賴瑞隆今日與市議員黃彥毓、市議員參選人黃敬雅、吳昱鋒安排會勘，運動部次長楊啓文、教育部國教署副署長戴淑芬允諾將於兩週內提出權責規劃。

賴瑞隆說，體操館是投資高雄下一代的重要建設。未來除了作為選手專業訓練基地、讓其在安全的環境追逐夢想，也可逐步辦理課程、活動及賽事，帶動更多兒童、青少年與市民接觸體操，進一步帶動全民運動風氣，並把高雄打造為南台灣重要的體操重鎮。

高雄 訓練 賴瑞隆

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