高雄演唱會紅利庶民經濟無感 許采蓁槓廖泰翔「拍拍屁股走人」

高雄演唱會經濟火熱，紅利卻未流進庶民口袋？議員披露，除了旅宿業、休閒娛樂受惠，被歸類在庶民經濟的零售、餐飲、美容美髮及維修服務，成長率居六都後段班，質疑「到底誰賺到錢？」經發局長廖泰翔反嗆「找最後一名的數字檢視」，引爆許的怒火，批廖任內施政短視，做完拍拍屁股走人，雙方針鋒相對。

議員許采蓁今天在議會質詢指出，今年1至5月高雄營利事業總營業額較去年同期僅成長1.02％，六都墊底；製造業營業額更呈負成長，演唱會帶動的運動休閒娛樂業今年上半年產值約56億元、年增8.6％，表現確實亮眼。

但零售業上半年銷售額2811億元、年增約5％，排名六都第五；個人及家庭用品維修等服務業產值更由去年176億元降至170億元，美容美髮等產業年增也僅1.22％，「演唱會經濟表面風光，賺到錢的到底是誰？」

她表示，餐飲、零售、美容及生活服務才是與一般市民最貼近的庶民經濟，數據卻不是倒數第一、就是倒數第二，要求經發局未來大型活動除夜市券外，規畫跨商圈、跨業別優惠，於明年度針對長期落後產業推出升級方案，從設備、數位工具到營運提供協助。

廖泰翔回應，「特別去找一些最後一名的數字」確實是一種檢視方式，但從長期趨勢來看，高雄平均及中位數可支配所得成長均居六都第一，城市正在朝正確方向轉型，演唱會經濟也確實帶動六合夜市等地人潮，與2020年相比已有明顯改變。

許采蓁不滿說「局長，我在問你回答，請你不要嗆我，說我都拿最低的數據」，她強調自己提出的都是產業數據，要求說明如何振興庶民經濟。

廖泰翔說，做不好的地方一定檢討，市府也認同商圈不能只經營一年，以玉竹商圈為例，除硬體改造，也持續提供店家補助、招商及活動資源，已有新店家進駐，下一階段演唱會經濟將擴大納入特色店家，研議讓業者主動申請加入演唱會合作，由市府協助宣傳、導流。

許采蓁追問，明年度是否能針對零售、美容美髮、維修服務推出專門產業升級方案，而非一再辦煙花式型活動，廖泰翔反問，「美容美髮業的成長，有沒有建議我們來參考？」許再補回馬槍「我有什麼建議？那要市府何用？」雙方唇槍舌戰火藥味十足。

高雄演唱會經濟風光，創造龐大商和產值，庶民經濟卻無感。聯合報系資料照