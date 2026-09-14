小琉球漁船逼近潛水員 鵬管處籲勿駛入潛水熱區

有潛水教練昨天在小琉球自由潛水試行潛點帶學員潛水，設立潛水旗後，仍有1艘漁船不斷靠近，危及潛水員安全。鵬管處表示，已請漁業署通知漁民注意，勿駛入潛水熱區。

有潛水教練在社群平台Threads分享，昨天上午11時許在大福潛點帶學生潛水，已綁定浮球並設立潛水旗後，仍有1艘漁船不斷逼近，最近距離僅約2至3公尺。當事教練對漁船大呼「請保持安全距離」，漁船仍持續逼近，幾乎要撞到人，她只好請學生撤離。

對此，大鵬灣國家風景區管理處表示，鵬管處為維護自由潛水活動與漁業活動安全，已劃設自由潛水試行點示範區，並且設立標示牌，提供給業者、遊客、漁業行為者周知。此次事發地點位於大福西自由潛水試行潛點。

鵬管處表示，依據水域遊憩活動管理辦法規定，從事潛水活動者，應設置潛水活動旗幟，潛水浮球等措施。琉球管理站有提供上述設施供民眾使用，此次事件中，潛水教練行為也符合相關規定。

鵬管處指出，為維護潛水活動安全，交通部觀光署已函請漁業署通知漁民注意，勿將漁船駛入潛水熱區，在臨近區域要減速航行，以維潛水活動者安全。鵬管處後續將知會漁業主管機關了解該漁船當時行為，也再次呼籲漁民多加注意，以維護水域活動安全。