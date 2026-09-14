離島特考17日報名截止 連江縣長呼喚想回鄉者：找到自己位置

2024年離島特考上路，正式走進國家考試制度。連江縣長王忠銘說，比較過去2023年地方特考，142人報考25個職缺，錄取10人。2024年離島特考開辦後，報考人數增加到312人，51個職缺，錄取48人；2025年187人報考，37個職缺錄取34人，從過去「有職缺、卻補不到人」，到現在大多數職缺都能找到合適的人才，這就是離島特考為馬祖帶來最直接的改變。

2026年離島特考報名到本月17日截止，王忠銘今天跳出來喊話，他說，我們努力把回家的路多開一條，剩下這一步，就要靠你自己按下「報名」了。

王忠銘談到，在馬祖，機關用人、留人，一直是個挑戰。過去全國的高普考、地方特考，好不容易有新進同仁分發到馬祖，卻常常因為生活環境、家庭照顧或生涯規劃等因素，幾年後選擇離開；有些職缺才剛把人培養起來、業務才剛熟悉，又得重新找人、重新交接。另一邊，也看到很多在縣府、鄉公所服務多年的約聘僱同仁，即便熟悉馬祖、了解地方，也累積了豐富的實務經驗，業務能力相當成熟，卻可能因為國家考試著重筆試，始終跨不過進入正式公職的那一道門檻，「有能力的人，能不能有更多機會留下來？我們需要的人，能不能真正留得住？」是他一直在思考的問題。

2022年金馬澎離島論壇，連江縣第一個主動提出「增設離島特考」的構想，希望中央重新思考離島的用人制度，除了筆試成績，也能透過口試等方式，完整的來檢視考生的實務經驗及各項能力。王忠銘說，這項提案獲得金門、澎湖的認同，考選部部長許舒翔、考試委員吳新興也表示支持，終於，困擾馬祖多年的用人難題，迎來了改變制度的契機。

王忠銘說，除了制度面的改革，地方還開辦了口試技巧研習班，幫助考生提高競爭力，一切的努力，都是為了讓想回鄉服務的年輕人，多一個進入公職、留在馬祖的管道。推動離島特考，不只是多辦一種考試，而是希望解決馬祖長久以來人才難找、難留的問題，從一個想法，到政策真正落地，是縣府團隊一步一步努力的成果。

王忠銘感性地說，這條路，我們一起走到了今天；下一段路，要讓進來的人留下來、留下來的人培養起來，讓經驗能夠傳承，讓更多人才在馬祖找到自己的位置。