3年砸2742萬拚演唱會經濟 夜市券乏人領發放率低於2成…經發局回應

高雄市力拚演唱會經濟，搭配發放商圈夜市優惠券，3年投入逾2742萬元，卻遭審計處揪出發放率、兌付率偏低。議員直批，成效偏低，商圈業者反映卻不差，宛如平行時空；經發局解釋，發放率以演唱會最大預估容流人數計算，與實際入場人數有落差，有可能拉低數字。

經發局2023年3月起發行夜市券，希望將追星人潮導入商圈、夜市及獨立店家帶動消費，截至2025年底累計執行2742萬餘元。

不過，審計報告點出4夜市券發放率介於19.18％至33.44％，兌付率介於43.92％至66.81％，其中79.26％兌付集中於夜市通路，認為發放及使用效益仍有提升空間。

審計也披露多項管理缺失，包括官網資訊未即時更新、合作店家資訊揭露不完整，合作商家收受夜市券後，未依消費總額開立統一發票，此外，高雄仍有13處未取得設置許可的攤集場，優惠券導入人潮後，恐衍生交通、消防、食安及營業秩序等風險。

議員簡煥宗今在議會質詢直指，審計單位站在監督立場認為發放、使用情形偏低，但商圈幹部及業者實際反映普遍不錯，就像處在平行時空，要求經發局說明。

經發局長廖泰翔回應，演唱會期間夜市確實人滿為患，人潮甚至從周末外溢至週間，對商圈及夜市具有實質效益。至於發放率偏低，主要因計算分母採每場演唱會可能參加的最大容流人數，但實際人數未必達預估值，分母放大後發放率自然偏低；實際兌付率近年則已從約4成提高至6成。

廖泰翔坦言，下一階段將設法把六合、瑞豐等熱門夜市的演唱會人潮，導向其他商圈、特色小店及親子餐廳，擴大消費效益，另將優化官網資訊、加強店家開立全額發票宣導，強化未核准攤集場管理。