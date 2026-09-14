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高雄大林蒲遷村 全數宗教團體完成安置地土地預選

中央社／ 高雄14日電

高雄市政府持續推動大林蒲遷村，民政局今天表示，13家宗教團體完成安置地預選土地作業，其中11家宗教團體簽署協議價購同意書，預計年底辦理正式宗教設施及宗祠選地作業。

高雄市政府民政局透過新聞稿說明，遷村範圍內13家宗教團體均已完成安置地預選土地作業，截至8月底，已有11家宗教團體完成協議價購同意書簽署，預計今年底辦理正式宗教設施及宗祠選地作業，並於完成後公告選地成果。

高雄民政局表示，對於尚未完成簽署同意書的宗教團體，高雄市政府將規劃由專人逐一拜訪，協助說明協議價購相關內容及辦理程序，並持續溝通、釐清相關疑義。

高雄民政局提到，多數宗教團體於預選土地時，均依循宗教傳統及信仰習俗，擲筊由神明指示或恭請神轎至安置地區現場擇定屬意土地，而民政局則配合提供現地說明及相關協助，讓地方信仰文化與遷村安置作業順利銜接。

補償方面，高雄民政局指出，依宗教設施（含宗祠）建築物全新重建價格辦理補償，並規劃宗教設施及宗祠專案補償，包括加速搬遷獎勵金、拆遷獎勵金、退火安座新舊法會費用、臨時行宮費用、動產遷移費及行政費用等項目，實際補償金額將依遷村當時物價指數調整。

大林蒲遷村 土地 高雄

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