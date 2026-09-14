高雄市婦癌篩檢贈超商禮券 首篩加碼抽獎

高雄市衛生局規劃婦癌社區篩檢暨防癌宣導活動，即日起至10月31日，符合資格女性接受免費婦癌篩檢，完成1項送100元超商禮券、完成2項送200元；首次篩檢還加碼抽獎。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，響應10月國際乳癌防治月，衛生局規劃婦癌社區篩檢暨防癌宣導活動，即日起至10月31日，邀符合資格女性接受免費婦癌篩檢。

衛生局說明，篩檢對象為設籍或居住於高雄市30至70歲女性，最近一次檢查為民國112年（含）以前者完成子宮頸抹片檢查，或是45至70歲女性定期乳房X光攝影檢查，符合資格女性可至全市社區篩檢場次接受篩檢。

完成1項篩檢即送新台幣100元超商禮券，完成2項送200元；為鼓勵民眾做好個人健康管理，凡符合首次篩檢者完成活動登錄後，還可加碼參加抽獎，有機會獲得金元寶、金手鍊、電磁爐等大獎。

此外，為讓偏鄉女性便利接受篩檢，這次活動也於旗山、美濃、杉林、六龜、甲仙、內門、茂林、桃源及那瑪夏大旗美9區推出加碼好禮，符合資格女性於大旗美篩檢場次完成檢查，加贈限量宣導品1份。

衛生局指出，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，好發年齡約45至69歲，子宮頸癌則可透過定期抹片檢查早期發現、早期治療；活動詳情可至高雄市衛生局癌症健康篩檢便利網（https://gov.tw/SRo）查詢。