月薪3.3萬元起林保署屏東分署招考6名森林護管員先扛20公斤跑1500公尺

農業部林業及自然保育署屏東分署116年度森林護管員甄試從今14日起受理報名到10月14日止（以郵戳為憑），預計招考6名（內含1名原住民族保障名額），11月14、15日甄試，年滿18歲，高中職以上學校畢業不限科系都可報考。

屏東分署表示，森林護管員是林業第一線守護者，職責涵蓋森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查等任務。

屏東分署表示，廣納各界人才，凡年滿18歲、高中職以上學校畢業不限科系皆可報考；另為促進原住民族就業，具原住民族身分者，具國中畢業學歷並檢附簡章規定的相關工作經歷證明，亦具報考資格。

屏東分署表示，巡護工作深入高山林野，需具備良好體能與適應力，甄試採兩階段，第一階段（術科測驗），包含「實地騎乘循環檔機車」及「負重跑走」（身穿20公斤背心走或跑1500公尺，男性限時12分內、女性13分30秒內完成），通過術科者方得進入第二階段。第二階段（筆試及口試），綜合評量林業專業知識、法規素養及臨場應對與溝通能力。

待遇方面，新進森林護管員起薪每月3萬3198元起，後續視考核逐年晉級，月薪最高可達4萬9797元；若派駐高山或偏遠地區，依規定提高薪酬；執行高風險巡護勤務時，亦依級別支給山地巡護作業費。有勞保、健保、勞工退休金提撥、年終工作獎金及慰勞假等公部門約僱權益。

甄試簡章即日起至屏東分署官網下載，不另售紙本，一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名；如有相關疑問，電洽人事室李小姐（電話：08-7236941分機276）。

農業部林業及自然保育署屏東分署116年度森林護管員甄試簡章：https://pingtung.forest.gov.tw。命題大綱、範例及歷年試題：https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment。

森林護管員是林業第一線守護者。圖／林保署屏東分署提供