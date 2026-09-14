快訊

軍官投奔中共大使館被拒 回台反獲蔣中正褒獎升中將

漢測一張要225萬！「反指標女神」巴逆逆到處借錢搶申購：翻身就靠這次

好市多10月新制！買熱狗、披薩得先刷會員卡 僅這店例外

聽新聞
0:00 / 0:00

月薪3.3萬元起林保署屏東分署招考6名森林護管員先扛20公斤跑1500公尺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
森林護管員是林業第一線守護者。圖／林保署屏東分署提供
森林護管員是林業第一線守護者。圖／林保署屏東分署提供

農業部林業及自然保育署屏東分署116年度森林護管員甄試從今14日起受理報名到10月14日止（以郵戳為憑），預計招考6名（內含1名原住民族保障名額），11月14、15日甄試，年滿18歲，高中職以上學校畢業不限科系都可報考。

屏東分署表示，森林護管員是林業第一線守護者，職責涵蓋森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查等任務。

屏東分署表示，廣納各界人才，凡年滿18歲、高中職以上學校畢業不限科系皆可報考；另為促進原住民族就業，具原住民族身分者，具國中畢業學歷並檢附簡章規定的相關工作經歷證明，亦具報考資格。

屏東分署表示，巡護工作深入高山林野，需具備良好體能與適應力，甄試採兩階段，第一階段（術科測驗），包含「實地騎乘循環檔機車」及「負重跑走」（身穿20公斤背心走或跑1500公尺，男性限時12分內、女性13分30秒內完成），通過術科者方得進入第二階段。第二階段（筆試及口試），綜合評量林業專業知識、法規素養及臨場應對與溝通能力。

待遇方面，新進森林護管員起薪每月3萬3198元起，後續視考核逐年晉級，月薪最高可達4萬9797元；若派駐高山或偏遠地區，依規定提高薪酬；執行高風險巡護勤務時，亦依級別支給山地巡護作業費。有勞保、健保、勞工退休金提撥、年終工作獎金及慰勞假等公部門約僱權益。

甄試簡章即日起至屏東分署官網下載，不另售紙本，一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名；如有相關疑問，電洽人事室李小姐（電話：08-7236941分機276）。

 農業部林業及自然保育署屏東分署116年度森林護管員甄試簡章：https://pingtung.forest.gov.tw。命題大綱、範例及歷年試題：https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment

森林護管員是林業第一線守護者。圖／<a href='/search/tagging/2/林保署' rel='林保署' data-rel='/2/249061' class='tag'><strong>林保署</strong></a>屏東分署提供
森林護管員是林業第一線守護者。圖／林保署屏東分署提供

森林護管員是林業第一線守護者。圖／林保署屏東分署提供
森林護管員是林業第一線守護者。圖／林保署屏東分署提供

屏東 月薪 林保署 原住民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

24小時直擊百步蛇野外繁殖 記錄完整歷程

林保署3年內2度直擊百步蛇野外繁殖 新影片10月國際發表

馬太鞍溪堰塞湖防救災逾年 空勤總隊直升機水位計布放寫歷史

2人扛百人餐食、證照沒加給 新北允諾2個月內檢討公幼廚工待遇制度

相關新聞

竹田飄香…傳統釀醬 玩出生活新滋味

屏東縣竹田鄉舊稱「頓物」，是六堆客庄米糧與農產的集散樞紐，誕生出數家醬油釀造廠；縣府連四年辦「屏東釀醬生活節」昨天登場，並首度移師竹田車站，透過老車站氛圍，讓傳統醬油、豆豉、腐乳與醃漬物化身為時尚生活的調味品，分享好味道。

月薪3.3萬元起林保署屏東分署招考6名森林護管員先扛20公斤跑1500公尺

農業部林業及自然保育署屏東分署116年度森林護管員甄試從今14日起受理報名到10月14日止（以郵戳為憑），預計招考6名（內含1名原住民族保障名額），11月14、15日甄試，年滿18歲，高中職以上學校畢業不限科系都可報考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。