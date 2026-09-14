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竹田飄香 傳統釀醬 玩出生活新滋味

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣府客家事務處舉辦屏東釀醬生活節，首度移師竹田車站。記者劉星君／攝影
屏東縣府客家事務處舉辦屏東釀醬生活節，首度移師竹田車站。記者劉星君／攝影

屏東縣竹田鄉舊稱「頓物」，是六堆客庄米糧與農產的集散樞紐，誕生出數家醬油釀造廠；縣府連四年辦「屏東釀醬生活節」昨天登場，並首度移師竹田車站，透過老車站氛圍，讓傳統醬油、豆豉、腐乳與醃漬物化身為時尚生活的調味品，分享好味道。

屏東縣釀造產業多集中六堆地區，縣府客家事務處統計，約有卅四家釀造業者，以內埔鄉、竹田鄉為大宗，今年串聯台灣、日本與韓國的發酵飲食文化，讓傳統釀醬透過料理、展演、市集與體驗走進當代生活，從中認識屏東客庄文化底蘊。

縣長周春米說，釀醬生活節首度移師竹田驛站，現場有大樹、車站及客家文化景觀相互輝映，展現濃厚客家風情。竹田車站周邊除在地咖啡、特色餐飲店家，今年啟用「竹田頓物驛」也成為觀光新亮點，民眾搭乘火車來到竹田，感受鐵道風情、品味客庄生活。

周春米說，縣府團隊透過公共建設串聯客家文化，台鐵舊倉庫活化再利用的竹田頓物驛，獲今年度國家卓越建設獎，文化不只是保存，融入日常、成為旅遊一部分，目前已規畫興建客家總圖，感謝中央支持經費，未來將透過更多文化場館與建設，豐富屏東客家文化。

「釀醬產業從廚房調味料打造為品牌經營」，竹田鄉代理鄉長方慧茹說，竹田有充足陽光與甘甜水源，釀醬店家至少有五家，有的已交棒二代經營，加入文化、職人精神，為釀醬產業注入多元的風貌。

屏東 周春米 屏東縣

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