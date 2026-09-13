聽新聞
0:00 / 0:00
華航A321neo新機高雄出發 華信航空未來擬進軍日本拓展國際線
華航集團南台灣機隊布局再升級，今年最新交付的A321neo新世代客機、編號B-18135進駐高雄，華信航空今天特別安排新機率先「暖身」執飛高雄到澎湖航線，緊接著將於15日起投入高雄飛往沖繩的日本航線，預計2027年下半年起將引進2架A321neo客機，未來將逐步拓展高雄出發的國際區域航線，展現搶攻南部出國市場的決心。
今早首航班機AE335於上午10時35分由高雄小港機場起飛、11時20分順利降落澎湖機場，高雄與澎湖兩地機場均安排最高規格的「水門禮」灑水儀式迎接。
華航總經理陳漢銘表示，華航長期深耕南台灣，透過不斷投入航網、運能與機隊資源，為南部市場注入嶄新動能。
這架最新交付的A321neo客機今天在國內線暖身後，周二、15日起將由華航執飛高雄至沖繩、高松等國際航線，為南部鄉親提供更便利且舒適的飛航服務。
華信航空總經理莊明哲指出，華信目前以13架ATR72-600作為國內線主力，已於今年上半年完成「ATR 2.0」機隊引進計畫，配合華航集團在南台灣的整體戰略布局，華信已正式啟動A321neo新世代噴射客機引進計畫，預計自2027年下半年起陸續引進2架A321neo客機，未來將由華信親自運營高雄出發的國際區域航線，大幅提升整體市場競爭力。
華航集團這架編號B-18135的A321neo新機全機配置235個座位，包含8席豪華經濟艙及227席經濟艙，採用新世代高密度舒適座椅並設有無障礙洗手間。
未來華信航空預計同樣以A321neo，並以華信航空的機身塗裝執飛日本、拓展國際線，讓民眾前往日本等鄰近亞洲航點，能享受更寬敞穩定的飛行品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。