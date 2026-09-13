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華航A321neo新機高雄出發 華信航空未來擬進軍日本拓展國際線

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
華航A321neo B-18135新機首度執飛華信航空高雄至澎湖航線，吸引大批航空迷搶搭。記者巫鴻瑋／攝影
華航A321neo B-18135新機首度執飛華信航空高雄至澎湖航線，吸引大批航空迷搶搭。記者巫鴻瑋／攝影

華航集團南台灣機隊布局再升級，今年最新交付的A321neo新世代客機、編號B-18135進駐高雄，華信航空今天特別安排新機率先「暖身」執飛高雄到澎湖航線，緊接著將於15日起投入高雄飛往沖繩的日本航線，預計2027年下半年起將引進2架A321neo客機，未來將逐步拓展高雄出發的國際區域航線，展現搶攻南部出國市場的決心。

今早首航班機AE335於上午10時35分由高雄小港機場起飛、11時20分順利降落澎湖機場，高雄與澎湖兩地機場均安排最高規格的「水門禮」灑水儀式迎接。

華航總經理陳漢銘表示，華航長期深耕南台灣，透過不斷投入航網、運能與機隊資源，為南部市場注入嶄新動能。

這架最新交付的A321neo客機今天在國內線暖身後，周二、15日起將由華航執飛高雄至沖繩、高松等國際航線，為南部鄉親提供更便利且舒適的飛航服務。

華信航空總經理莊明哲指出，華信目前以13架ATR72-600作為國內線主力，已於今年上半年完成「ATR 2.0」機隊引進計畫，配合華航集團在南台灣的整體戰略布局，華信已正式啟動A321neo新世代噴射客機引進計畫，預計自2027年下半年起陸續引進2架A321neo客機，未來將由華信親自運營高雄出發的國際區域航線，大幅提升整體市場競爭力。

華航集團這架編號B-18135的A321neo新機全機配置235個座位，包含8席豪華經濟艙及227席經濟艙，採用新世代高密度舒適座椅並設有無障礙洗手間。

未來華信航空預計同樣以A321neo，並以華信航空的機身塗裝執飛日本、拓展國際線，讓民眾前往日本等鄰近亞洲航點，能享受更寬敞穩定的飛行品質。

慶祝華航新機首航，高雄及澎湖兩地機場皆安排象徵祝福與好運的「水門禮」灑水儀式。圖／華信航空提供
慶祝華航新機首航，高雄及澎湖兩地機場皆安排象徵祝福與好運的「水門禮」灑水儀式。圖／華信航空提供

華航A321neo B-18135新機首度執飛華信航空高雄至澎湖航線。記者巫鴻瑋／攝影
華航A321neo B-18135新機首度執飛華信航空高雄至澎湖航線。記者巫鴻瑋／攝影

慶祝華航新機首航，高雄及澎湖兩地機場皆安排象徵祝福與好運的「水門禮」灑水儀式。圖／華信航空提供
慶祝華航新機首航，高雄及澎湖兩地機場皆安排象徵祝福與好運的「水門禮」灑水儀式。圖／華信航空提供

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