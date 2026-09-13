影／「幫家裡脫離貧窮」11歲男童又獨自賣水果 社工查訪夜市持續關切

屏東縣一名11歲男童經常獨自推著水果攤車，在高雄、屏東縣的夜市賣水果，繼9月初被民眾直擊在潮州愛國夜市後，未料這幾日又有網友發現，男童出現在東港夜市、內埔鄉水門夜市等處所，再度引發關注。社會處表示，持續與家長溝通，此案開罰不是主要目的，讓男童生活作息、就學正常，持續關心。

社會處近日多次接獲通報，11歲男童獨自推水果攤車穿梭在夜市來回賣水果，攤子的跑馬燈還寫著「幫忙家裡賺錢脫離貧窮」等語。

繼今年9月初有網友發現男童在潮州愛國夜市賣水果，未料近日男童又出現在東港夜市、水門夜市等，穿梭夜市馬路來回賣水果。

社會處副處長徐紫雲說，全案啟動社工出勤專案，持續發現出攤時到場關心男童作息與安全，持續與家長溝通，希望能有大人陪同在夜市擺攤，個案家庭經濟狀況不是很好，「開罰不是主要目的」，最重要是讓男童生活作息、就學正常，持續結合社會安全網相關資源，關心男童，持續追蹤。

社會處表示，從今年8月19日至今共出動13人次社工聯合警察到夜市查訪，今年8月到9月間，安排社工12人次不定期到男童家中訪視。

屏東縣府社會處表示，該案列管追蹤多年，過去曾開立並完成強制性親職教育及多次個案研討，理解父親維持生計，但不宜單獨讓兒少擺攤賣水果。