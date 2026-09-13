高雄車站變身秋日派對 吹口哨比賽超吸睛、DJ饒舌嗨翻夜

「新高埕・雄秋Party」今天登場，隨著主持人吆喝一聲「開市！」，高雄車站新高埕廣場熱鬧開市，秋日午後不只逛市集、吃美食，還有樂團、吹口哨比賽、DJ及饒舌輪番上陣，從上午11時一路熱鬧到晚間8時，吸引大批民眾到場同歡，讓新高埕變身熱鬧的秋日派對。

現場集結多家特色攤商，從美食、飲品到生活選物、手作小物，民眾邊逛邊吃，現場人潮絡繹不絕。主辦單位也推出消費券回饋，安排限量試吃，每場50份，吸引民眾排隊搶吃。其中下午登場的「吹口哨音樂比賽」更是現場一大亮點，參賽者輪番上台，不用樂器，只靠嘴巴吹奏經典及流行歌曲，台下觀眾不時傳出掌聲與歡呼，也讓這場另類音樂比賽成為活動話題。

傍晚後，現場氣氛再度升溫，以DJ SET帶動全場律動，將派對推向高潮，觀眾隨著節拍搖擺、歡呼，秋夜現場充滿青春活力。

主辦單位環球購物中心表示，「新高埕・雄秋Party」希望把市集與音樂結合，讓民眾一次享受美食、購物及表演，也透過不同類型的活動，讓更多人認識新高埕的活力與特色，未來將持續推出主題活動，打造屬於高雄的在地休閒聚會。

「新高埕・雄秋Party」今天在高雄車站登場，其中「吹口哨音樂比賽」更是現場一大亮點，參賽者只靠嘴巴吹奏經典及流行歌曲，台下觀眾不時傳出掌聲與歡呼。記者劉學聖／攝影

「新高埕・雄秋Party」今天在高雄車站登場，現場集結多家特色攤商，從美食、飲品到生活選物、手作小物，民眾邊逛邊吃，現場人潮絡繹不絕。記者劉學聖／攝影

「新高埕・雄秋Party」今天在高雄車站登場，其中「吹口哨音樂比賽」更是現場一大亮點，參賽者只靠嘴巴吹奏經典及流行歌曲，台下觀眾不時傳出掌聲與歡呼。記者劉學聖／攝影

「新高埕・雄秋Party」今天在高雄車站登場，現場集結多家特色攤商，從美食、飲品到生活選物、手作小物，民眾邊逛邊吃，現場人潮絡繹不絕。記者劉學聖／攝影