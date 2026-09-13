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澎湖今年首例登革熱境外移入 赴越南旅遊返國確診

中央社／ 澎湖縣13日電

澎湖縣衛生局公布今年縣內首例登革熱境外移入確定病例，為20多歲本國籍女性，赴越南旅遊，6日返國後出現發燒症狀，11日確診；防疫團隊已展開各項防治措施，阻絕疫情進入社區傳播。

澎湖衛生局指出，這名登革熱境外移入個案為20多歲本國籍女性，暑假期間與親友前往越南旅遊，9月6日返國，當天即出現發燒症狀。由於同行親友9日在外縣市確診登革熱，澎湖衛生局接獲通報後，隨即介入追蹤，並輔導接觸者前往醫療院所採檢，個案經抽血檢驗登革熱NS1快篩呈陽性，11日經核酸檢測（PCR）陽性確診。

衛生局表示，針對這名確診個案的居住地及活動史，防疫團隊已展開各項防治措施，並於12日前往相關場域，執行熱煙霧機噴灑及空間壓罐消毒等緊急化學防治作業，力求全面消滅病媒蚊，嚴防疫情進入社區傳播。

衛生局長陳淑娟指出，登革熱屬第二類法定傳染病。依疾病管制署統計，截至9月10日，全國登革熱本土個案10例、境外移入個案154例，境外移入國家多為越南、印尼及菲律賓等國。

衛生局表示，登革熱主要透過埃及斑蚊與白線斑蚊傳播，民眾應落實「巡、倒、清、刷」4大原則，主動清除住家及公、私場所孳生源。經查獲未配合清除且發現陽性孳生源者，將處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並得命限期改善，屆期未改善者可按次處罰。

衛生局呼籲，近期自東南亞等登革熱流行地區返國的民眾，入境後若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及活動史，以利醫療院所即時通報、採檢，防止病毒在社區擴散，守護家人及鄉親健康。

登革熱 澎湖 越南

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