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這群南國孩子Hen會 月琴、拉丁舞到街舞 10組兒少舞台拚才藝

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府社會處恆春社會福利中心舉辦「115年南國的孩子Hen～會～半島達人秀」，10組兒少個人或團體登台演出。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣府社會處恆春社會福利中心舉辦「115年南國的孩子Hen～會～半島達人秀」，10組兒少個人或團體登台演出。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣府社會處恆春社會福利中心舉辦「115年南國的孩子Hen～會～半島達人秀」，10組兒少個人或團體登台演出，有兩組演奏月琴，還有多組參賽者挑戰複合式表演，歌唱、舞蹈、樂器等專長融入同一舞台，從個人到團體、從單項才藝到多元專長，展現孩子們創意與舞台魅力。

社會處表示，活動先在8月25日舉辦初選，透過影片展現專長，評選後取得決賽門票，從練習、修正到登台，挑戰自我、累積舞台經驗。

決賽昨登場，評選從表演內容、舞台表現、創意及整體呈現綜合評比。11歲的樂宜均以古風舞蹈融合Hip Hop舞蹈，最後再以爵士鼓演奏收尾，憑藉多元才藝與亮眼舞台表現勇奪冠軍。17歲謝徐夏恩以音樂劇Matilda the Musical JR.Quite展現歌唱實力，獲得第二名；10歲鍾卉妤以卡農帶來精彩爵士鼓演奏，榮獲第三名。

佳作參賽者同樣展現獨特魅力，社會處表示，8人組成玄舞門拉丁舞團，由國小及國中生攜手演出，以精湛舞技與默契十足團隊合作炒熱現場氣氛；10歲的陳慧倫以月琴吟唱及演奏，展現恆春半島獨具特色的在地文化；由3人組成黑皮Kids，團員最小僅9歲，充滿活力街舞演出展現青春朝氣，從傳統樂器到拉丁舞、街舞，不同風格的才藝在舞台上精彩交會。

縣府社會處表示，孩子的優秀不只有課業成績，更應有機會透過不同舞台展現多元潛能，尤其偏鄉兒少更需要有更多接觸表演、交流與展現自我的機會，讓「我敢站上台」成為成長過程中珍貴的經驗。

社會處指出，期盼「Hen～會～半島達人秀」未來逐步成為恆春社會福利綜合館的特色活動品牌，持續以兒少為核心，開創更多元表演舞台與內容，歌唱、舞蹈、樂器、戲劇、傳統文化或跨領域創作，都能讓恆春半島的孩子找到舞台。

半島民謠囝仔月琴表演。圖／屏東縣政府社會處提供
半島民謠囝仔月琴表演。圖／屏東縣政府社會處提供

黑皮kids街舞表演。圖／屏東縣政府社會處提供
黑皮kids街舞表演。圖／屏東縣政府社會處提供

陳妤安爵士鼓結合新住民文化表演。圖／屏東縣政府社會處提供
陳妤安爵士鼓結合新住民文化表演。圖／屏東縣政府社會處提供

玄舞門拉丁舞團拉丁舞表演。圖／屏東縣政府社會處提供
玄舞門拉丁舞團拉丁舞表演。圖／屏東縣政府社會處提供

11歲的樂宜均以古風舞蹈融合Hip Hop舞蹈，最後再以爵士鼓演奏收尾，憑藉多元才藝與亮眼舞台表現勇奪冠軍。圖／屏東縣政府社會處提供
11歲的樂宜均以古風舞蹈融合Hip Hop舞蹈，最後再以爵士鼓演奏收尾，憑藉多元才藝與亮眼舞台表現勇奪冠軍。圖／屏東縣政府社會處提供

才藝 街舞 兒少

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