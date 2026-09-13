屏東釀醬生活節 台日韓發酵料理竹田飄香

屏東釀醬生活節今天登場，今年邀請台灣客家、日本與韓國料理職人，在醬油釀造產業故鄉竹田鄉，進行台日韓發酵美學PK，同時讓民眾走進產地、認識職人，並感受客庄文化底蘊。

屏東釀醬生活節今天在竹田頓物驛登場，今年活動以「客庄就醬吃」為核心標語，打造「醬香Runway」，並由屏東六堆「耕心好食好物」江采薇、日本「樋口飯糰おら家」樋口先生，以及在恆春開店的韓國料理人劉晉睿，分別帶來各自文化的代表性風味進行交流。

屏東縣長周春米致詞表示，屏東釀醬生活節首次移師竹田舉辦，現場大樹、車站及客家文化景觀相互映襯，展現濃厚客家風情。竹田車站周邊除了有在地咖啡、特色餐飲及店家，今年啟用的「竹田頓物驛」也成為屏東觀光新亮點，歡迎民眾搭乘火車來到竹田，感受鐵道風情、品味客庄生活。

樋口飯糰為此次交流，結合豆腐乳與日式山椒小魚干，研製新口味飯糰，周春米品嚐後直呼「太美味了」。樋口飯糰負責人張美娟表示，飯糰展現台日交流新風味，未來會成為餐廳固定品項，也感謝這次機會催生出新料理。

屏東縣政府客家事務處表示，今年屏東釀醬生活節首次串聯台灣、日本、韓國發酵飲食文化，讓傳統釀醬透過料理、展演、市集及體驗走進當代生活，期待透過活動，讓更多人認識屏東客庄文化底蘊，也支持在地職人、餐飲店家與青年品牌持續發展。

客家事務處提到，為讓釀醬文化深入日常，此次也串聯竹田、麟洛、萬巒及內埔等地6家客庄餐廳，包括惜緣亭米販部、竹夢田圓、珍味餐廳、好朋友客家菜、老霸子客家餐館及竹軒複合式餐廳，運用屏東在地釀醬開發期間限定料理，讓民眾不只品嚐醬香，更能走進產地、認識職人，感受屏東客庄溫暖深厚生活文化。