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高屏二快終於要動了！屏東端9月28日動土典禮 全線估2033年完工
高雄屏東間東西向第二快速道路，行政院去年9月核定後，今年9月28日上午10時半舉行屏東端動土典禮，高屏二快核定總建設經費984億，分7段招標施工，全線預計2033年完工。
高雄屏東西向第二條快速道路，路線全長22.6公里，橋梁20.7公里、隧道0.8公里與路工1.11公里，計畫路線起點以匝道跨越既有的台1／高鐵路路口，終點銜接國三布設國三系統交流道，跨越重要交通幹線，設置3處系統型與5處地區型交流道，總建設經費約984億元。
高屏二快在2018年8月21日核定可行性計畫，2025年9月行政院核定，終於在今年9月28日舉行屏東端動土典禮；高屏二快有望帶動周邊產業發展，提高屏東對外交通便利性，對高屏連結重要，鄉親都很期待。
高屏二快分7段招標施工，優先推動路段屏東段C1標，位台3線上，可強化大樹、里港、九如等地區交通轉運功能。C1標將在9月28日上午10時半舉辦動土典禮，全長約0.88公里，經費約34.8億元，以高架橋梁跨越台3線，並包含平行式西入、東出匝道與橋下側車道，該段預計2029年完工。
屏東南北狹長，往返高雄、屏東道路，包括國道3號、台88快速道路、高屏大橋、雙園大橋，省道台1線等，其中台88快速道路是全台車流最大的快速道路。
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