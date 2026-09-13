高雄創意造筏競賽登場 近70組爭奪10萬元獎金

高雄創意造筏競賽昨天在大港橋周邊水域登場，吸引許多企業、學校社團參與，近70組爭奪新台幣10萬元獎金。今年以高雄美食、物產及在地特色為主題發想，比創意、比環保、也比速度。

高雄創意造筏競賽為期2天，昨天首日登場，最終以愛河連結埃及尼羅河為造筏發想的「沈浸體驗愛到尼」，以精緻造型及結構穩固船體奪下首獎。今天則有小型船模、SUP（立式划槳）及綁筏等體驗，讓民眾從多面向認識水域運動。

今年競賽設有綜合成績獎及人氣獎，分別由「沈浸體驗愛到尼」及「錢進高雄」獲獎。其中人氣獎由民眾透過大會公告的網路投票系統選出。

市府副秘書長張家興表示，高雄創意造筏競賽邁入第4屆，看到有公司董事長帶著員工全員出動，希望明年能看到更多由企業製造的專業船隻。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯表示，創意造筏緣起「環保」，今年升級從「環保」更強調「創意」，透過創意的發揮，能浮起來、也要划得快，更要造型美麗；尤其今年近70組中特別設立10組職人組，希望透過優秀作品提升大家創意。

運發局今天透過新聞稿表示，創意造筏競賽歷經4年，今年運動部地方特色運動計畫案也給予支持。高雄多家本土企業也組船參與，表現亮眼。