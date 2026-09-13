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高雄左營區路口坑洞回填 中午開放通行
高雄市左營區桃子園路與先鋒路口昨天上午出現坑洞，台水公司修復管線並協助回填，今天中午開放通行。工務局道路挖掘管理中心表示，將持續關注道路狀況，並督促相關單位完成處置。
高雄市工務局昨天上午約10時獲報桃子園路與先鋒路口出現道路坑洞，工務局道路挖掘管理中心立即協調相關管線單位前往現場勘查。經台灣自來水公司澄清湖廠現場開挖勘查，發現坑洞旁約3公尺處有自來水管線漏水情形。
工務局今天透過新聞稿表示，針對現場漏水及坑洞情形，工務局已請台水公司儘速辦理漏水管線修復，並協助坑洞回填作業。
台水公司昨天下午約3時完成管線損壞修復及混凝土回填，待混凝土硬固後，於今天上午完成道路臨鋪，中午12時許開放通行。
工務局道路挖掘管理中心表示，後續將持續關注現場道路狀況，並督促相關單位完成必要之道路復舊及後續處置，以確保道路通行安全。
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