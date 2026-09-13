高雄左營區路口坑洞回填 中午開放通行

「皮蛋加砂糖，你吃過嗎？」一想到皮蛋，多數人想到是配豆腐，屏基醫療財團法人執行長余廣亮近期推薦讓人意想不到的吃法，皮蛋切開後撒上白砂糖，再搭配一壺萬壽菊茶，餐桌傳統小菜秒變「下午茶」，這項「皮蛋點心」出自於余廣亮媽媽的配方。

2026-09-13 09:47