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選舉造勢引發交通不便 高雄大寮居民怒「封路兩天無法無天」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市大寮區捷西路是大寮往返鳳山的重要道路，也是通往大寮捷運站的必經道路，連兩天封路引發民怨。圖／議員邱于軒提供
高雄市大寮區捷西路是大寮往返鳳山的重要道路，也是通往大寮捷運站的必經道路，連兩天封路引發民怨。圖／議員邱于軒提供

高雄大寮捷運站前方的捷西路是重要出入道路，今天上午有參選人舉辦造勢活動，因連續封路兩天引發居民抱怨，網友批評「擾民」、「封路兩天無法無天」。針對地方抱怨，今早在大寮成立後援會的民進黨市長參選人賴瑞隆辦公室尚未回應。

大寮捷運站附近今天上午有一場大型造勢活動，因為舞台搭設在捷西路與中正路交叉口上，主辦單位昨天開始封路，交通不便引發居民反彈。

居民抱怨說，「周日搭個捷運要繞一大圈超不方便」、「封路兩天無法無天！再讓這人當選不就封一個禮拜」、「為了選舉封路真是擾民」、「捷運站1號出口的空地滿大的，卻選在馬路上辦活動，這樣會妨害交通，也讓開車騎車的人造成困擾」。

除了交通不便之外，還有居民反映，參加造勢的民眾在大馬路旁的草地隨地便溺，明明旁邊捷運站就有廁所可用，主辦單位應該要約束一下。

國民黨市長參選人柯志恩今早被媒體詢問，有關造勢活動影響交通的看法。柯志恩緩頰說，任何的造勢活動要以人民方便為最大、最主要訴求，以後任何造勢，希望可以盡量降低民怨及交通影響，真的要封路的話，應該要速戰速決，不要影響周遭居民。

高雄市大寮區捷西路是大寮往返鳳山的重要道路，也是通往大寮捷運站的必經道路，連兩天封路引發民怨。圖／取自大寮543粉專
高雄市大寮區捷西路是大寮往返鳳山的重要道路，也是通往大寮捷運站的必經道路，連兩天封路引發民怨。圖／取自大寮543粉專

高雄 捷運 賴瑞隆 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉

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