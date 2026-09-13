103歲媽媽私房配方！屏基執行長余廣亮曝「皮蛋撒白砂糖」秒變下午茶

「皮蛋加砂糖，你吃過嗎？」一想到皮蛋，多數人想到是配豆腐，屏基醫療財團法人執行長余廣亮近期推薦讓人意想不到的吃法，皮蛋切開後撒上白砂糖，再搭配一壺萬壽菊茶，餐桌傳統小菜秒變「下午茶」，這項「皮蛋點心」出自於余廣亮媽媽的配方。

屏東基督教醫院近日最新影片，余廣亮介紹這套非典型下午茶，皮蛋是屏東浤良食品，搭配和樂餐廳萬壽菊茶，皮蛋剝殼切開後，撒一層白砂糖，入口皮蛋特有鹹香，砂糖甜味化開，降低原本強烈氣味，再喝一口清香萬壽菊茶收尾，成了意想不到的味覺組合。

這項「皮蛋點心」皮蛋加砂糖，是源自於余廣亮媽媽的配方，余廣亮在影片中說，小時候媽媽覺得皮蛋很不錯，很有好處，但小朋友都不喜歡吃，所以用一個方法讓他們喜歡吃皮蛋，皮蛋上面加糖，吃起來味道就不同，「這是媽媽的配方」，母親今年103歲。

屏基發文提到，屏基為興建智能醫療大樓，走訪屏東各地，拜訪企業夥伴，認識屏東好品牌、好滋味。浤良食品的皮蛋，搭配和樂餐廳的萬壽菊茶，看似不同的滋味，碰撞出意想不到美味。

屏基發文提到，將皮蛋切開，撒上白砂糖，再配上一壺清香萬壽菊茶，「鹹香的皮蛋遇上淡淡甜味」，再用茶香收尾，完全想不到的組合，吃起來竟有種「咦？好像可以喔！」的驚喜。

屏基執行長余廣亮來自香港，長期投入海外與偏鄉醫療，曾擔任非洲馬拉威醫療團團長，獲第18屆醫療奉獻獎個人獎，曾擔任屏基院長。

屏基醫療財團法人執行長余廣亮近期推薦讓人意想不到的吃法，皮蛋切開後撒上白砂糖，餐桌上傳統小菜秒變「下午茶」，這項「皮蛋點心」出自於余廣亮媽媽的配方。圖／屏基提供

屏基醫療財團法人執行長余廣亮近期推薦讓人意想不到的吃法，皮蛋切開後撒上白砂糖，餐桌上傳統小菜秒變「下午茶」，這項「皮蛋點心」出自於余廣亮媽媽的配方。圖／屏基提供