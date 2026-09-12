聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖追風音樂燈光節開幕 逾萬名民眾一起欣賞
「2026澎湖追風音樂燈光節」今天晚間在馬公觀音亭休閒園區登場，樂團演唱吸引逾萬名民眾欣賞。
澎管處表示，澎湖追風音樂燈光節「SING」光閃耀開幕夜，包括阿金MR.KING、TRASH樂團、盧廣仲與壓軸的韓籍藝人圭賢等輪番接力上台演唱。
澎管處表示，澎湖追風音樂燈光節，除音樂演出外，今年燈光藝術展演「光島盛典」以「澎湖海島傳說」為主題的「海島律動」、「潮間拾味」、「驚喜洄游」、「潮境之菊」14組燈光展演區，結合互動光影科技、藝術燈飾及澎湖地方文化元素也同步點亮，打造充滿故事感的海島夜間光環境。
燈光藝術展演將至10月11日，今晚至10月3日每週三和週五有親子魔幻夜和追風電影院，19日和26日更推出After Party，民眾可好好感受澎湖秋夜的浪漫魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。