澎湖追風音樂燈光節開幕 逾萬名民眾一起欣賞

「2026澎湖追風音樂燈光節」今天晚間在馬公觀音亭休閒園區登場，樂團演唱吸引逾萬名民眾欣賞。

澎管處表示，澎湖追風音樂燈光節「SING」光閃耀開幕夜，包括阿金MR.KING、TRASH樂團、盧廣仲與壓軸的韓籍藝人圭賢等輪番接力上台演唱。

澎管處表示，澎湖追風音樂燈光節，除音樂演出外，今年燈光藝術展演「光島盛典」以「澎湖海島傳說」為主題的「海島律動」、「潮間拾味」、「驚喜洄游」、「潮境之菊」14組燈光展演區，結合互動光影科技、藝術燈飾及澎湖地方文化元素也同步點亮，打造充滿故事感的海島夜間光環境。

燈光藝術展演將至10月11日，今晚至10月3日每週三和週五有親子魔幻夜和追風電影院，19日和26日更推出After Party，民眾可好好感受澎湖秋夜的浪漫魅力。