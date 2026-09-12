日本人氣超市LOPIA升級版來了！全球首店落腳高雄

日本人氣超市LOPIA全新品牌「LOPIA PREMIO」今天正式開幕，全球第一家店就選在高雄漢神百貨。漢神百貨與LOPIA籌備半年，從店內設計、商品挑選到消費方式都重新規劃，除了日常採買，還加入頂級肉品、現做料理、麵包甜點及酒類，讓民眾逛超市也能買到一桌好菜。

漢神百貨表示，這次引進LOPIA PREMIO，不只是LOPIA首次推出的新店型，也是漢神持續引進日本特色品牌的一步，希望帶給南台灣消費者更多不同的購物選擇。配合今天開幕，漢神百貨也準備多項優惠及限量好禮，包括LOPIA PREMIO聯名大容量手提運動壺，送完為止；原價300元的超大容量保冷袋，開幕期間優惠價100元。適逢中秋節，現場還推出抽抽樂活動，幸運民眾有機會把人氣黑毛和牛燒烤組合帶回家。現場還有LOPIA人氣吉祥物「LOPTA樂比太」現身，吸引不少民眾拍照互動，替全球首店開幕增添熱鬧氣氛。

日本人氣超市LOPIA全新品牌「LOPIA PREMIO」今天正式開幕，全球第一家店就選在高雄漢神百貨，首日開幕就吸引爆滿人潮。記者劉學聖／攝影

日本人氣超市LOPIA全新品牌「LOPIA PREMIO」今天正式開幕，全球第一家店就選在高雄漢神百貨，首日開幕就吸引爆滿人潮。記者劉學聖／攝影

日本人氣超市LOPIA全新品牌「LOPIA PREMIO」今天正式開幕，全球第一家店就選在高雄漢神百貨，首日開幕就吸引爆滿人潮。記者劉學聖／攝影