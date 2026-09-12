聽新聞
0:00 / 0:00
影／千人海邊「夯肉」超壯觀 前鎮漁港化身大型烤肉場
中秋節將至，高雄前鎮漁港晚間熱鬧滾滾，西岸碼頭首度舉辦大型千人烤肉活動，港邊一字排開烤肉桌，炭火升起、香氣四溢，漁業從業人員、地方居民及來自不同國家的船員齊聚港邊，一邊大啖海鮮，一邊提前歡度中秋，現場宛如一場大型港邊派對。
這場「高漁雄Chill・港邊夯肉祭」從晚間6時一路熱鬧至10時，活動集結千人港邊烤肉、特色市集、活蝦水車、舞台表演及摸彩活動，讓平時以漁船、卸魚及海產交易為主的前鎮漁港，難得增添濃濃節慶氣氛。傍晚時分，隨著民眾陸續入場，碼頭上很快坐滿人潮，不少家庭、朋友相約烤肉，桌上除了肉品，也準備各式新鮮海鮮，現烤現吃，海風伴著炭火香氣迎面而來，形成特殊的「漁港版中秋烤肉」。
更特別的是，活動也邀請在前鎮漁港工作的各國船員一起參與。平時長時間出海工作的船員難得有機會與地方民眾同桌吃飯，在烤肉香氣與歡笑聲中，跨越國籍與語言隔閡，感受台灣過中秋的節慶氣氛。隨著夜色降臨，碼頭燈光亮起，遠處漁船停泊港內，近處則是一桌桌烤肉人潮，炭火映照著民眾笑臉，海風、海鮮與人情味交織成一幅熱鬧的港都中秋景象。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。