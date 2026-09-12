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金門書展邁入20屆 近4000種好書吸引愛書人到浯江書院尋寶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第二十屆金門書展今日在金城浯江書院開幕，金門副縣長陳龍安（左）也翻閱現場圖書尋寶。圖／民眾提供
第二十屆金門書展今日在金城浯江書院開幕，金門副縣長陳龍安（左）也翻閱現場圖書尋寶。圖／民眾提供

秋日午後，浯江書院飄起濃濃書香。第二十屆金門書展今日下午3時在金城浯江書院開幕，吸引愛書民眾及親子提前排隊，前100名幸運民眾還搶到200元書展抵用券及點心券，現場從挑書、翻書到親子手作，洋溢閱讀與文化交流氣息。書展展至明日下午5時，歡迎喜愛閱讀的民眾可把握最後時間前往尋寶。

走過20個年頭，金門書展今年集結近4000種大陸出版優秀簡體圖書，涵蓋文學藝術、自然科學、兒童繪本等多元領域，並同步展售台灣出版商熱門暢銷書，讓民眾能在同一展場一次瀏覽兩岸出版品。

除了書籍，現場也設置文創專區，展出文房四寶、紫砂茶具、古風竹扇等特色商品，搭配優惠折扣，吸引民眾逛書之餘順手選購。開幕現場另安排傳統工藝體驗，不少親子一起動手製作，從「看書」延伸到「玩文化」，讓書展增添互動趣味。

現場不少家長帶著孩子穿梭兒童讀物區，從繪本到自然科普讀物仔細挑選；愛書民眾則趁著週末尋找平時不易在一般書店看到的出版品，對他們而言，書展不只是買書，更像一場閱讀尋寶之旅，從不同類型的書籍中找到自己感興趣的內容。

金門縣文化局表示，金門自古人文薈萃、書香鼎盛，兩岸書展走過20年，已不只是圖書展售活動，也是推廣閱讀及文化交流的重要平台。今年除延續兩岸出版成果展示，更加入傳統工藝體驗及特色文創，希望讓民眾在閱讀之外，也能接觸文化、體驗傳統，讓書香融入日常生活。

縣府副縣長陳龍安表示，兩岸書展邁入第20屆，不僅是推廣閱讀的重要平台，更是深化文化交流的橋樑，期盼透過圖書交流提升金門閱讀風氣。海峽出版發行集團副總經理陳遠則表示，兩岸同根同源、文脈相承，金門是文化交融的重要樞紐，書展多年來以書為媒，延續兩岸文化交流與共同記憶。

文化局長陳榮昌表示，今年書展特別融入互動體驗及特色文創元素，希望讓閱讀不再只是「看書、買書」，而能透過親子活動、傳統工藝與文化體驗，吸引更多不同年齡層參與，持續朝「從零歲開始的閱讀城市」願景邁進。

第二十屆金門書展今日在金城浯江書院盛大開幕，現場安排傳統工藝體驗，不少親子一起動手製作，從「看書」延伸到「玩文化」，讓書展增添互動趣味。圖／民眾提供
第二十屆金門書展今日在金城浯江書院盛大開幕，現場安排傳統工藝體驗，不少親子一起動手製作，從「看書」延伸到「玩文化」，讓書展增添互動趣味。圖／民眾提供

第二十屆金門書展今日下午3時在金城浯江書院開幕，與會貴賓共同主持揭幕典禮。圖／民眾提供
第二十屆金門書展今日下午3時在金城浯江書院開幕，與會貴賓共同主持揭幕典禮。圖／民眾提供

第二十屆金門書展今日在金城浯江書院盛大開幕，主辦單位特別安排舞獅炒熱氣氛。圖／民眾提供
第二十屆金門書展今日在金城浯江書院盛大開幕，主辦單位特別安排舞獅炒熱氣氛。圖／民眾提供

第二十屆金門書展今日在金城浯江書院盛大開幕，陸方代表也致贈紀念品給副縣長陳龍安。圖／民眾提供
第二十屆金門書展今日在金城浯江書院盛大開幕，陸方代表也致贈紀念品給副縣長陳龍安。圖／民眾提供

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